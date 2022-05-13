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Eyüpsultan'da En Güzel Bahçe/Teras ve Balkon Yarışması başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin “Eyüpsultan Çiçek Açıyor” sloganıyla ikincisini düzenlediği “En Güzel Bahçe / Teras ve Balkon Yarışması”na kayıtlar başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2022 Cuma 14:59
Eyüpsultan'da En Güzel Bahçe/Teras ve Balkon Yarışması başladı
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Eyüp MODESA işbirliğiyle, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Müdürlüğü ve ESBAŞ destekleriyle, en güzel bahçe / teras ve en güzel balkon olarak iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada büyük bir özenle hazırlanmış birbirinden güzel, birbirinden renkli bahçe, balkon ve teraslar yarışacak.

Çevre sevgisini arttırmak ve çevreye karşı vatandaşların ilgisini, duyarlılık bilincini desteklemek, yaşanılan çevrenin estetik niteliğini geliştirmek, halkın yaşadığı alanın peyzajına ve çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada Eyüpsultan’ın yeşil dokusunu artırmak, yaşanılan çevrenin korunarak güzelleşmesini sağlamak, toplumun bitkilere olan ilgisini ve sevgisini arttırmak hedefleniyor.

Yarışma, Eyüpsultan ilçesinde yer alan özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ait yarışma kategorilerine giren mekanların katılımına açık.

Yarışma konusu ile ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar ise yarışmaya katılamıyor.

Her yarışmacı yalnızca bir kategoride yarışmaya katılım sağlayabilecek ve başvuru yapan herkes yarışmaya katıldığı mekanı yarışma sonuna kadar başvurduğu şekilde muhafaza etmeye özen gösterecek.

Başvuru dosyaları jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmeden geçen teras ve balkonlar gerek duyulduğu takdirde jüri tarafından yerinde incelenecektir.

Yarışmaya katılmak için 0531 248 90 71 numaralı telefon hattına, WhatsApp veya BİP uygulamaları üzerinden balkon, bahçe/teras fotoğraflarıyla birlikte isim, soyisim, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinizi gönderebilirsiniz.
 

EN FAZLA 3 ADET FOTOĞRAFLA KATILIM SAĞLANACAK

Yarışmaya katılan mekanın dijital fotoğrafları,

Mekânı en iyi ifade edecek şekilde çekilmiş olmalıdır.

Mümkünse katılınacak bahçe/teras ve balkon için, iç ve dış cephelerden olabildiğince farklı açıdan fotoğraf olmalıdır.

Yarışmaya en fazla 3 adet fotoğraf ile katılım sağlanabilir.

İnsansız hava aracı ve drone ile çekilen fotoğrafların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 

YARIŞMANIN GENEL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarışmaya katılan mekanların ayrıntılı değerlendirmesi jüri üyeleri tarafından yapılacak olup, genel değerlendirme ölçütleri şu şekilde olacak:

• Mekanın genel tasarımı

• Mekânın işlevselliği

• Mekânın estetik görünümü ve bakımlılığı

• Bitki kompozisyonu (çeşitlilik, tür seçimi, yer seçimi)

• Kullanılan yapı ve dekorasyon donatılarının (mobilya, aksesuar, su unsuru vb.) uygunluğu

• Kullanılan yapısal ve bitkisel malzemelerin uyumu
 

BİRİNCİYE 20 BİN TL HEDİYE ÇEKİ

Yarışmada her iki kategoride birincilere ödül olarak 20 bin TL hediye çeki, ikincilere 10 bin TL hediye çeki, üçüncülere ise 5 bin TL hediye çeki verilecek.

Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat: 16.30.

Sonuçlar ise 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye https://www.eyupsultan.bel.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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