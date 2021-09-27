Eyüpsultan'da Eğitim ve sporda yeni dönem başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçede yaşayan 5 – 25 yaş arası çocuk ve gençlerin sportif, sosyal gelişimlerine, hem el becerilerinin gelişimine hem de eğitimlerine katkı amacıyla hizmete aldığı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde 2021 – 2022 Eğitim ve Spor dönemi başladı.

İlçedeki çocukların ve gençlerin enerjilerini, becerilerini doğru yönde kullanmalarına olanak sağlayan, böylelikle yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nin eğitim yılının başlamasıyla ilgili olarak Güzeltepe Gençlik Merkezi’nde bir program düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen programda öncelikle sihirbazlık gösterisi yapıldı, öğrenciler sahnede Türk Halk Müziğinden eserler seslendirdi, spor öğrencileri Karate gösterisi gerçekleştirdi.

Ayrıca tören alanında Sanat Atölyeleri öğrencilerinin yapmış olduğu eserlerden oluşan bir de sergi yer aldı.

“GÜZEL BİR EYÜPSULTAN, GÜZEL BİR TÜRKİYE, HER BERABER OLACAK İNŞALLAH”

Başkan Deniz Köken törende bir konuşma yaparak, "Geldiğimizden beri vatandaş ne istiyor, çocuklar hangi kursları, hangi spor dalını istiyor, matematik ile ilgili ne yapmamız lazım? Bunların hepsini derliyoruz, buna göre çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra 4. sınıftan 5. sınıfa geçerken her kes yüzmeyi öğrensin istiyoruz. Şu anda toplamda 10 bin çocuğumuzla sezona başlamış olduk. Biz bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızın çocuklarından mesulüz diyoruz. Sevgili velilerimizi de tebrik ediyorum. Çocuklarını teşvik ediyorlar. İnşallah bizim yaptığımız çalışmalar ülkenin de projesi haline gelecektir. Güzel bir Eyüpsultan, güzel bir İstanbul, güzel bir Türkiye, her beraber olacak" dedi.

Ali Kuşçu Uzay Evi'nin hazırladığı atölyelerde öğrenciler Güneş Sistemimizi öğrenirken aynı zamanda teleskopla Güneş gözlemi yaptılar. Robot okulu tarafından düzenlenen çeşitli teknoloji atölyeleriyle öğrenciler eğlenerek öğrendiler.

ÖĞRENCİNİN KİŞİLİĞİNE, YETENEĞİNE, HEDEFİNE ÖNCELİK VERİLİYOR

Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde verilen eğitimlerin en önemli özelliği, eğitimde bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, yeteneğine, hedefine öncelik vermesidir. Faaliyetlerin tümü “Kendini inşa etmek” biçiminde ifade edilen asıl amaca göre kurgulanmıştır. Örgün eğitimi destekleyici hizmetlerle 5-25 yaş arasındaki hedef kitlenin kişilik ve yetenek gelişimine odaklanmıştır.

Eğitimlerde, çocukların ve gençlerin kadim değerlerle olan ilişkilerini yeniden tesis etmeleri de sağlanıyor.

35 AYRI MERKEZDE HİZMET VERİLİYOR

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 10 Bilgi Evi ve 4 Gençlik Merkezi, 2 Genç Akademi Merkezi, 3 Dil Evi, 3 Bilişim Akademi olmak üzere toplam 22 merkezde eğitim veriliyor.

Ayrıca müdürlüğe bağlı hizmet veren merkezler arasında 2 yüzme havuzu, 2 spor kompleksi, 5 Hanımlar Spor Salonu ve 4 Hanımlar Okul Salonu ile 13 merkez de bulunuyor.

KAÇINCI SINIFLARA EĞİTİM VERİLİYOR?

Evde değerler eğitiminden 1-5’inci sınıflar yararlanırken bilgi evlerinden 4-8’inci sınıflar, gençlik merkezlerinden 9-12’inci sınıflar, Bilişim Akademi'den 4. sınıftan üniversiteye, Ali Kuşçu Uzay Evi'nden ise 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrenciler faydalanabiliyor.

YILDA 30 BİN’İN ÜZERİNDE VATANDAŞA HİZMET VERİLİYOR

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Bilişim Akademi, Genç Akademi ve Spor Komplekslerinde her yıl gencinden yaşlısına 30 binden fazla Eyüpsultanlıya eğitim veriliyor.

YENİ DÖNEMDE YÜKSEK ORANDA TALEP VAR

Yeni eğitim yılında da Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Bilişim Akademi, Dil Evi, yarı olimpik yüzme havuzları ve spor komplekslerindeki eğitimlere katılım için çok sayıda başvuru yapıldı.

Bilgi evleri, gençlik merkezleri, Bilişim Akademi ve spor komplekslerinin hizmet verdiği noktalar şöyle;

Bilgi Evleri

1. Akşemsettin Bilgi Evi

2. Alibeyköy Bilgi Evi

3. Düğmeciler Bilgi Evi

4. Karadolap Bilgi Evi

5. Kemerburgaz Bilgi Evi

6. Nişanca Bilgi Evi

7. Silahtarağa Bilgi Evi

8. Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi

9. Güzeltepe Bilgi Evi

10. Yeşilpınar Bilgi Evi

Gençlik Merkezleri

1. Eyüpsultan Gençlik Merkezi

2. Yeşilpınar Gençlik Merkezi

3. Güzeltepe Gençlik Merkezi

4. Pirinççi Gençlik Merkezi

Dil Evleri

1. Akşemsettin Dil Evi

2. Düğmeciler Dil Evi

3. Göktürk Dil Evi

Bilişim Akademi

1. Nişanca Robot Okulu

2. Ali Kuşçu Uzay Evi

3. Güzeltepe Robot ve Drone Okulu

Spor Tesisleri

1. Alibeyköy Spor Kompleksi

2. Şehit Osman Yumuk Spor Kompleksi

Yüzme Havuzları

1. Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (Akşemsettin)

2. Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (Topçular)