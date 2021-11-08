Eyüpsultan'da düzenlenen turşu festivali renkli görüntüler oluşturdu

Eşsiz lezzetiyle ünü tüm yurda yayılmış olan Kemerburgaz turşusu, Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Turşu Festivali ile yeniden vatandaşların beğenisine sunuldu. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Levent Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Zeki Gülter ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kemerburgaz'ın meşhur turşusunun eşsiz lezzetini vatandaşlar ile buluşturan Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali'nde, lahana, salatalık, biber gibi geleneksel turşuların yanında altın, para, Covid-19, yengeç, yumurta, bal kabağı, elma, nar, ahtapot karpuz, hamsi, altın, dolar, avokado gibi birçok farklı turşu türü tezgahlarda yerini aldı.

Bu arada festival alanında Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşlara kuru fasulye, pilav ve Kemerburgaz turşusu ikram edildi.

Festivalde folklor gösterisi ve çocuklar için renkli animasyonlar yer aldı. Rumelili sanatçı Cüneyt Şentürk konseriyle davetlilere keyifli dakikalar yaşattı.

Vatandaşlar arasında yapılan turşu yeme yarışında kazanana turşu hediye edildi.

"TURŞULARI DÜNYAYA TANITMAK İÇİN BURADAYIZ"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken festivalde yaptığı açıklamada: "Pandemiden dolayı festivallerimizi yapamadık. Turşucularımız bu işi geleneksel hale getirdikleri için turşularını vatandaşla buluşturmak istiyorlardı. Bugün burada vatandaşlarımız turşularla tanışıyor. Turşucular burada hem üretiminde hem de pazarlamasında çok ciddi efor sarf ediyor, büyük bir emek var. Burası turşu konusunda sınır tanımıyor. Turşuları dünyaya tanıtmak için buradayız" dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)