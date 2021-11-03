banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,533.06
ALTIN
552.07
DOLAR
9.64
STERLİN
13.14
EURO
11.17
İMAMOĞLU ALMANYA’YA GÖÇ SERGİSİNDE KONUŞTU: “KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK VE GÖÇLERİ ENGELLEMEK TÜM DÜNYANIN ORTAK SORUMLULUĞU”
İMAMOĞLU ALMANYA’YA GÖÇ SERGİSİNDE KONUŞTU:...
İmamoğlu : UKOME İle Hesaplaşacağım
İmamoğlu : Ukame İle Hesaplaşacağım
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla...
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan Memnun
Son Dakika
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan...

Eyüpsultan'da çok özel bir mekan: MUTLU KAFE

Mutlu Kafe, sıcak ve samimi ortamı ile yürekleri ısıtıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2021 Çarşamba 10:28
Eyüpsultan'da çok özel bir mekan: MUTLU KAFE
banner171

Göktürk Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru içinde bulunan Mutlu Kafe’de, down sendromlu ve engelli bireyler istihdam edilerek, böylelikle sosyalleşmelerine ve öz güven kazanmalarına olanak sağlanıyor.

ESER’in öğrencileri haftanın dört günü ikişerli gruplar halinde Mutlu Kafe'ye gelerek sosyalleşiyor.

Kafeye gelen misafirlerin özel öğrencilerden oluşan servis elemanları tarafından içten ve gülen gözlerle karşılandığı Mutlu Kafe’de sıcak soğuk içecekler, omlet, tost ve wrap çeşitleri gibi alternatif tatlar bulunuyor.

Hafta içi ve hafta sonu 09:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet veren Mutlu Kafe’de belirli saatlerde çalışan ESER’li öğrencilere, usta öğreticiler ve psikologlar eşlik ediyor.

Açık ve kapalı alanları ile hem yaz hem kış aylarında hizmet veren Mutlu Kafe’ye gelen misafirler huzurlu ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar.

“BU KAFE BİZİ ADI GİBİ MUTLU EDİYOR”

Mutlu Kafe’ye geldiklerinde kafenin adı gibi mutlu olduklarını belirten Nazlı Diren duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

"Burada onları görmekten çok mutlu olduk tıpkı kafenin ismi gibi. Onların böyle toplumda yer bulabilmesi, kendilerini kötü hissetmeden, yargılanmadan hayata devam edebilmeleri çok güzel"

KAFENİN DAİMİ MÜŞTERİLERİ BULUNUYOR

Mutlu Kafe'nin daimi müşterilerinden olan Selva Şalva ise engelli çocukların ötekileştirilmeden, hayatın içinde yer bulmalarına vurgu yaparak şunları söylüyor:

"Mutlu Kafe'ye sık sık geliyoruz. Burası çok güzel çocuklar bizi çok mutlu ediyor, güzel vakit geçiriyoruz. Onları böyle hayata katmak harika bir proje emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı açıldı
Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı açıldı
Ayasofya ve Taksim Camii gezilerine yoğun ilgi...
Ayasofya ve Taksim Camii gezilerine yoğun ilgi...
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
40 yaş üstü kadınlara ücretsiz mamografi taraması
40 yaş üstü kadınlara ücretsiz mamografi taraması
Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya yardım eli
Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya yardım eli

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169