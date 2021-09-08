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Eyüpsultan'da çocuklar, zabıtaya emanet

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2021 Çarşamba 17:57
Eyüpsultan'da çocuklar, zabıtaya emanet
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Okul giriş ve çıkışlarında çocukların evlerine ve servislerine ulaşmalarında sorun yaşamamaları için güvenlik önlemleri alan Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerektiğinde trafik akışını düzenleyip veli ve öğrencilerin yaya geçidinden karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı oluyor.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri Halit Derviş İbrahim İlkokulu, Silahtarağa İlköğretim Okulu, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Kasım Çavuş Cami Kavşağı, Alibeyköy Meydanı, Alibeyköy'de Silahtarağa Tüneli'nin ışıklarında görev yapıyor.

Öğrencilerin okula rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayan uygulama, veliler tarafından da beğeni topluyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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