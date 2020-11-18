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Eyüpsultan'da Ağaç Budama Çalışmaları Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl ilçe genelinde düzenli olarak yürütülen mevsimlik bakım ve budama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 09:55
Eyüpsultan'da Ağaç Budama Çalışmaları Devam Ediyor
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Ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlarda, caddelerde, sokaklarda, kamu alanlarında, park ve bahçelerde bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Hızla yürütülen çalışmalar kapsamında kuruyan, yol kenarlarında tehlike arz eden ve kırılan ağaç dallarının bakımı yapılarak sağlıklı büyümeleri sağlanıyor.

Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda tehlikeyi en aza indirmek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla yapılan budama işlemleri Eyüpsultan Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Göktürk’te ağaç budama çalışmaları gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçların kuruyan üst dallarını ulaşmak için vinç kullandı.

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