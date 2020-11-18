Eyüpsultan'da Ağaç Budama Çalışmaları Devam Ediyor

Ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlarda, caddelerde, sokaklarda, kamu alanlarında, park ve bahçelerde bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Hızla yürütülen çalışmalar kapsamında kuruyan, yol kenarlarında tehlike arz eden ve kırılan ağaç dallarının bakımı yapılarak sağlıklı büyümeleri sağlanıyor.



Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda tehlikeyi en aza indirmek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla yapılan budama işlemleri Eyüpsultan Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Göktürk’te ağaç budama çalışmaları gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçların kuruyan üst dallarını ulaşmak için vinç kullandı.