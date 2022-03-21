Eyüpsultan Camii, Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı

Yüzyıllardır Ramazan’ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan'da Ramazan Ayı hazırlıkları kapsamında Eyüpsultan Camii Meydanı ve cami içerisi gül suyu ile yıkandı, temizlendi. Caminin içerisi, avlusu, abdest alma yerleri Eyüpsultan Belediyesi temizlik ekipleri tarafından en ince ayrıntısına kadar temizlendi.



BAŞKAN DENİZ KÖKEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA EŞLİK ETTİ

Cami avlusunda yapılan çalışmalara refakat eden Başkan Deniz Köken, Ramazan denilince akla ilk gelen beldenin Eyüpsultan olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Pandemiden dolayı iki Ramazan’ımızı yapamadık. Bugün Ramazan hazırlıklarına başladık. İki yıl aradan sonra Eyüpsultan’da vatandaşlarımızı Ramazan’la buluşturacağız. Biliyorsunuz Ramazan denince İstanbul’da en önemli nokta Eyüpsultan. İstanbul'daki bütün vatandaşlarımızı Ramazan Ayı’nda Eyüpsultan’da en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarımıza başladık, hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün Eyüpsultan Camii Meydanı ve cami içerisini gül suyu ile yıkadık.Ramazan boyunca her sabah Eyüp Sultan Camii'nin iç ve dış avlusu gül suyu ile yıkanacak.”



“ EYÜPSULTAN RAMAZAN HEYECANINA HAZIR”

Ramazan’da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak olan Eyüpsultan’ın, Ramazan heyecanına hazır olduğunu vurgulayan Başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: “Ramazan ayı paylaşmaktır. Bu sene Üniversitelilere özel iftar vereceğiz, gençler bize başvurup iftarlarını alacak. Reşadiye Ortaokulunun bahçesinde kurulacak çadırımızda her gün 1.500 kişilik toplu iftar organizasyonumuz olacak. Kitap Fuarımız 66 seçkin yayınevinin katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin önünde olacak. Külliyenin içerisinde söyleşiler, konserler, imza günleri düzenleyeceğiz. Alibeyköy Osmanlı Park’ta Ramazan Evleri kuruyoruz. Hemşehri buluşmalarımız ve çocuk etkinliklerimiz olacak. Her gün bir mahallemizde evlere iftar misafiri olacağız. Teravih sonrası camilerde şerbet ikramı yapacağız. İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağımız gıda paketleri ve market kartları hazır, Ramazan’dan önce ulaştıracağız. İftara dakikalar kala trafik sıkışıklığı olan noktalarda, iftariyeliklerle araçlarının içinde kalan, evlerine gitmekte geciken vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz.”