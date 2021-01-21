banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman İl Müdürü Oldu
Son Dakika
Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman...
TEMA İSTANBUL Bilge Plus Kitap ve Kırtasiye Hizmetinizde
TEMA İSTANBUL Bilge Plus Kitap...
Medyum Behçet: Türkiye’nin en iyi Medyumu Kimdir?
Son Dakika
Medyum Behçet: Türkiye’nin en iyi...
Avrasya Hastanesi Sağlık Okur Yazarlığı Seminerleri Pandemi Ortamında da Devam Ediyor …
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Sağlık Okur Yazarlığı...

Eyüpsultan Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine İşaret Dili Eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi, eğitime, öğrencilere her alanda destek vermeye devam ediyor. Gün geçtikçe gelişen ve artarak devam eden desteklere bir yenisini daha ekledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 15:30
Eyüpsultan Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine İşaret Dili Eğitimi
banner171

Gençlik ve Spor hizmetleri Müdürlüğü Genç Akademi Birimi tarafından vatandaşlara yönelik başlatılan Türk İşaret Dili eğitimlerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri de katıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencilerine, Eyüpsultan Belediyesi eğitmenleri tarafından Türk İşaret Dili eğitimleri veriliyor. Eğitim bir müfredat dahilinde olup günlük yaşantıda en çok konuşulan konulara ağırlık veriliyor. Verilen eğitimle, öğrencilerin işaret dilinin tüm detaylarına hakim olmaları amaçlanıyor.

Son Güncelleme: 21.01.2021 15:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Odayeri'ndeki Seralarda Yılın İlk Hasadı Yapıldı
Odayeri'ndeki Seralarda Yılın İlk Hasadı Yapıldı
Eyüp Stadı'nın Arkasına Spor Salonu Yapılacak
Eyüp Stadı'nın Arkasına Spor Salonu Yapılacak
Eyüpsultan'ın 29. Mahallesi 5.Levent Oldu
Eyüpsultan'ın 29. Mahallesi 5.Levent Oldu
Okumak Güzeldir Yarışmasının İkincisi Geliyor
Okumak Güzeldir Yarışmasının İkincisi Geliyor
Eyüpsultan Kar Yağışına Hazır
Eyüpsultan Kar Yağışına Hazır

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169