Eyüpsultan Belediyesi’nden öğrencilere çorba ikramı

Başkan Deniz Köken Eyüpsultan’daki MEB’e bağlı tüm liselerde çorba ikramı başlattı.

Başkan Deniz Köken, proje kapsamında bir hafta boyunca okul bahçelerine kurulan “İkram Çeşmesi”nden ilçede bulunan liselerin öğrencilerine her sabah çorba, bir diğer hafta ise çay simit ikramı yapıyor.

HER SABAH FARKLI BİR OKULA KURULUYOR

Kasım ayına kadar devam edecek çalışmada İkram Çeşmesi her sabah farklı bir okula giderek öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına imkan sunacak.

enellikle okula yetişme telaşıyla güne kahvaltısız başlamak zorunda kalan öğrenciler ise soğuk kış günlerinde içlerini ısıtan bu uygulamadan oldukça memnunlar. Özellikle sabah saatlerinde yapılan ikramın kendileri için çok yararlı olduğunu belirten öğrenciler Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ediyorlar.

EYÜP DEVLET HASTANESİ’NDE “İKRAM ÇEŞMESİ”

Okulların dışında Eyüp Devlet Hastanesi’ne de giden “İkram Çeşmesi”, soğuk kış günlerinde hastane önlerinde yakınlarını bekleyen vatandaşların da takdirini kazanıyor. Akşam saatlerinde hastane önünde yapılan sıcak çorba ikramı vatandaşların hem içini ısıtıyor hem de yüzünü güldürüyor.

HER GÜN BİN 500 BARDAK SICAK ÇORBA İKRAMI

Her gün farklı bir okula ve Eyüp Devlet Hastanesi’ne giden “İkram Çeşmesi” ile yaklaşık bin 500 öğrenci ve vatandaşa günlük sıcak çorba ikramında bulunuluyor. 2019 yılı içerisinde ilçedeki 18 farklı lisede öğrencilere 50 bin bardak çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Eyüp Devlet Hastanesi’nde ise 2019 yılı içerisinde 36 bin bardak çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı.

İKRAM ÇEŞMESİNDEN DOLDURDUĞU ÇORBALARI İKRAM ETTİ

İkram Çeşmesi’nden kendi elleriyle çorba doldurarak öğrencilere ikram eden Başkan Deniz Köken yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi: “Bir hafta çay simit, bir hafta çorba ikram ediyoruz. Liseleri böyle ziyaret ediyoruz. Bu sayede onlarla sohbet ediyoruz. Zaten liselilerle buluşma günlerimiz de var. Güzel bir etkinlik. Gençler de yoğun ilgi gösteriyor. Onlar neye ihtiyaç duyuyorsa biz yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)