Eyüpsultan Belediyesi’nden istihdama katkı için önemli imza

"5 BİN İSTİHDAM SÖZÜMÜN YÜZDE 50’SİNE ULAŞTIM"

İş birliği anlaşmasını imzalayan Başkan Deniz Köken, “İstihdama katkı sağlamak amacıyla Kariyer Birimimizi, İşin Olsun grubuyla birleştiriyoruz” diyerek şu açıklamalarda bulundu: “ Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Aş olmayan bütün evlere aş ve işi ulaştırmak için el birliğiyle elimizden geleni hep beraber yapacağız diyoruz. 60 ayın yarısı daha dolmadan 5 bin istihdam sözümün yüzde 50’sine ulaştım. İşin Olsun ile birlikte bu çalışmaları daha da hızlandırarak 1 veya 1,5 yıl içerisinde kalan bölümü de kapatacağıma inanıyorum.”

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“ BU ÜLKE ÜRETEREK KAZANABİLİR”

ESMEK’ lerle beraber işe göre adam yetiştirme, ihtiyacı olan iş yerlerine uygun nitelikte eleman yetiştirme konusu ile ilgili ayrıca çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Başkan Deniz Köken, “‘Ne iş olursa yaparım abi’ kavramını kaldırmamız lazım. Mutlaka insanların bir yeteneği vardır, biz onları geliştirmeye çalışıyoruz. Herkesin işinde başarılı olması için, bir meslek erbabı olması için yeteneğini ortaya çıkarmak lazım. Artık ‘benim iki diplomam var, üç diplomam var’ diyerek masa başı iş isteme meselesi gündemimizden çıkması lazım. Bu ülke üreterek kazanabilir arkadaşlar. Üretmek de hem makine teknik kapasitesinin hem de insan teknik kapasitesinin artmasıyla olacaktır. O yüzden makineyle insanı buluşturmamız lazım. Aynı zamanda İşin Olsun ile yapacağımız iş birliğinde, iş verenlerin talepleriyle iş arayanların taleplerini değerlendireceğiz, doğru kişiyi gerekirse eğiterek doğru işe yönlendireceğiz” dedi.

“ 2020 YILINDA 400 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞİN OLSUN VASITASIYLA HAYALİNDEKİ İŞE KAVUŞTU”

Kariyer. net Genel Müdürü Fatih Uysal ise Eyüpsultan Belediyesi ile çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı: “Kariyer.net 22 senelik bir firma ve internet platformu. Bizim amacımız kısaca iş bulmak, iş bulmayı kolaylaştırmak. Kariyer.net’de 28 milyona aşkın özgeçmiş bulunuyor ve de 500 binin üzerinde firmaya hizmet veriyoruz. Üç sene önce özellikle mavi yaka segmentindeki ihtiyacı tespit ederek o segmentte daha fazla kişiye istihdam sağlayabilmek için İşin Olsun adı altında yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. İşin Olsun tamamen ücretsiz bir uygulama, iş verenler gelip istedikleri elemanla ilgili bir ilanı girebiliyorlar. Ve de iş arayanlar da uygulama vasıtasıyla istedikleri işe sahip oluyorlar. Sadece 2020 yılında 400 binden fazla kişi İşin Olsun vasıtasıyla hayalindeki işe kavuştu.”

“ DENİZ KÖKEN’İN 5 YILDA 5 BİN SÖZÜNE DESTEK VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

İşin Olsun uygulamasını Eyüpsultan Belediyesi sınırları içerisinde daha fazla kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekleyen Uysal, “Rakamlara baktığımızda sadece Eyüpsultan bölgesinde yaklaşık 20 bin aday hali hazırda İşin Olsun’u kullanıyor. 1.500’den fazla işveren yine işin olsundan faydalanıyor. Bu işbirliğiyle birlikte Eyüpsultan İstihdam Merkezi’ne (ESİM) gelen vatandaşları daha hızlı bir şekilde İşin Olsun’a ücretsiz olarak yönlendirerek istihdam sürecini hızlandırmayı düşünüyoruz. Tüm Türkiye çapında elde ettiğimiz bu başarıyı Eyüpsultan’da da bu işbirliğiyle daha da ileri rakamlara taşıyacağımızı ümit ediyoruz. Değerli başkanımız Deniz Köken’in 5 yılda 5 bin istihdam sözüyle çıktığı yolda biz de bu rakama hızlı bir şekilde ulaşılması için elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Değerli başkanımıza bu iş birliği için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için çok verimli olur” açıklamasını yaptı.

ESİM, İŞİN OLSUN UYGULAMASINDA PROFİL OLUŞTURACAK

İşveren açısından süreç, ESİM’in adayları değerlendirmek istediği pozisyonla ilgili İşin Olsun uygulamasında ilan yayınlamasıyla başlayacak. Yapılan iş birliği kapsamında, işverenlerin ESİM’e bildirdiği pozisyonlar İşin Olsun uygulamasında açılacak ESİM hesabında yayınlanacak ve Eyüpsultanlı vatandaşların başvurularına açık olacak.

ESİM yetkilileri ilana başvuran adaylarla doğrudan iletişime geçebilecek, uygun adaylarla görüşme yaparak ilgili işverenlere adayları yönlendirecek. İş arayan olarak ESİM’e başvuruda bulunan adaylar ise İşin Olsun uygulamasına yönlendirilerek üye olma ve süreç hakkında bilgilendirilecek.

Eyüpsultan ve çevresinde iş başvurusunda bulunan aday sayısı 19 bin 328, eleman arayışında olan işveren sayısı ise 1.546.

Bölgede en çok garson, temizlik görevlisi, aşçı, kasiyer, sekreter, bulaşıkçı, motorlu kurye, aşçı yardımcısı, komi pozisyonları için eleman aranırken; en çok başvuru alan pozisyonlar garson, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, kasiyer, aşçı,bulaşıkçı¸ şoför/sürücü, tezgahtar¸ çay servis ve temizlik elemanı olarak sıralanıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)