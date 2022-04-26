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Eyüpsultan Belediyesi’nden asfalt seferberliği

Belediye ekipleri, hasarlı, onarım gerektiren tüm cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yaparak vatandaşın mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2022 Salı 16:31
Eyüpsultan Belediyesi’nden asfalt seferberliği
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Çalışmalarda, ilçe genelinde, özellikle yoğun kar yağışı, yağmur ve tuzlama çalışmaları nedeniyle hasar gören asfalt yollar onarılıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de çalışmaları yakından takip ediyor.

Ekipler çalışmalarına ilk olarak Topçular Mahallesi Gürbüzler Caddesi’nde başladı. Ardından Güzeltepe Mahallesi Barbaros Caddesi’nde de çalışma başlatıldı.

BU YILI ASFALTLAMA YILI İLAN ETTİK”

Asfalt çalışması yapılan cadde ve sokakları yerinde görerek incelemelerde bulunan Başkan Deniz Köken konu ile ilgili, “Sert bir kış geçirdik. Yoğun kar yağışı, tuzlamalar, yağmur, sel, fırtına derken hepsi üst üste gelince yollarımız bozuldu. İlçemizde 2 bin 200 cadde ve sokağımız var. Bu yılı da asfaltlama yılı ilan ettik. Bütün yolları elden geçireceğiz inşaallah. Her gün bir mahallemizde bu çalışmalara eşlik edeceğiz. Bugün Topçular Mahallemizdeyiz. Sonra Çırçır, Akşemsettin, Silahtarağa, Sakarya Mahallelerimizin sokaklarını onaracağız. İlk etapta önemli olan, birbirine bağlayan ana caddeleri halledeceğiz. Ondan sonra sokakları yapacağız. Vatandaşlarımız ‘Buradan geçti bizim sokağa girmedi’ demesin. Önce bir ana damarı düzeltelim, ondan sonra o sokaklara da tekrar girilecek. Prestij olarak her mahallede bir caddeyi başından sonuna bitirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Bu arada ekipler rutin olarak gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaların haricinde Türk Telekom, BEDAŞ ve vatandaşların kendi ruhsatlı kazıları sonrası oluşan deformasyonları da gideriyorlar.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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