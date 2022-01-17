Eyüpsultan Belediyesi’nde çini sergisi açıldı

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Başkanlık Binası Fuaye Alanı'nda düzenlenen serginin açılışında, çini sanatının önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Tarihsel süreçte en önemli sanat dallarından bir tanesi çini, seramik bunların bağlantıları var. Eyüpsultan'da bunlardan bir tanesi merkez olarak Haliç işi diye bir kavram var aslında. Çömlekçiler diye bir mahallesi var buranın. Bunların hepsini tekrar hayata geçirmemiz lazım. Hocamızla beraber bir kurs açalım dedik. Bu iki senelik süreçte çıkan eserlerle bundan sonraki yol haritamıza bakacağız. Güzel eserler olduğunu da görüyoruz. Sergimiz iki hafta açık kalacak. Ondan sonra yenilerine bakacağız. Bu ilk defa oluyor bizim bölgemizde.”

“Üslupların Çini’de Buluşması” içerikli sergide; Eyüpsultan Belediyesi Sanat Kursları’nda çini öğretmenliği yapan Seyyide Yılmaz ile 16 öğrencinin 80 eseri yer alıyor.

Sergi, Şubat ayının son haftasına kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.