Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri Silahtarağa ışıklarda koltuk değnekleri ile dilencilik yapan bir şahsı tespit etti. Ekipler T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdiler. Burada kabaca üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan şahıs sonrasında serbest bırakıldı. Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahsın hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı. Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.