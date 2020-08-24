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Eyüpsultan Belediyesi Yeşilpınar Bölge Parkı’nı Yeniliyor

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Deniz Köken’in talimatıyla Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:03
Eyüpsultan Belediyesi Yeşilpınar Bölge Parkı’nı Yeniliyor
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Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları, ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi 1 yılda yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda 10 yeni parkı hizmete açarken, mevcut parklarda ise bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Yeşilpınar Bölge Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkın zemin kaplamalarını, spor ve oyun gruplarını yenileyip, oturma gruplarının ise tamirat, onarım, boyama gibi işlemlerini yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

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