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Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü Seçmeleri Başlıyor

Geleceğin sporcuları Eyüpsultan’da yetişecek

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 15:56
Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü Seçmeleri Başlıyor
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından kurulan Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü'nün seçmeleri başlıyor.

Eyüpsultan’da geleceğin genç ve yetenekli sporcularını yetiştirecek olan kulüp bünyesinde karate, atletizm, okçuluk, yüzme, basketbol, tenis, hentbol branşlarında ilçe genelinde seçmeler yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü tarafından 7 branşta tescili yapılan seçmelere

2005-2011 yılları arasında doğan çocuklar katılacak. Seçilen sporcuların kulübün bünyesinde lisansları çıkartılarak tüm alt lig turnuvalara katılımları sağlanacak.

Basketbol (Kız takımı ) :Serdar Aksun İlkokulu 11 EYLÜL 2021 tarihinde

Basketbol (Erkek takımı) :Serdar Aksun İlkokulu 12 EYLÜL 2021 tarihinde

Voleybol (Kız Takımı) :Alibeyköy Meslek Lisesi 25 EYLÜL 2021 tarihinde

Hentbol (Kız takımı) :Alibeyköy Meslek Lisesi 26 EYLÜL 2021 tarihinde

:Turgut Özal Ortaokulu 26 EYLÜL 2021 tarihinde

Okçuluk (Kız-Erkek Takımı) :Alibeyköy Spor Kompleksi 02 EKİM 2021 tarihinde

Yüzme :Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu

Atletizm (Kız-Erkek takımı) :Alibeyköy Spor Kompleksi 03 EKİM 2021 tarihinde

Karate :Alibeyköy Spor Kompleksi

Vatandaşlar, seçmelere katılım için kayıtlarını Osmanlı Park içinde bulunan Alibeyköy Spor Kompleksi’nde yaptırabilecekler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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