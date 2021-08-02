Eyüpsultan Belediyesi'nden Yangına Basınçlı Su Tankeri Desteği

Eyüpsultan Belediyesi konu ile ilgili olarak AFAD ile iletişime geçti.

Ardından, orman yangınları ile mücadelede destek olmak amacıyla, belediye bünyesinde bulunan ve

yangın söndürmede kullanılabilecek özelliklere sahip su tankerini personeliyle birlikte Antalya’ya

gönderdi.

8 TON SU ALIYOR, ÇABUK DOLUYOR

Tanker yangın söndürebiliyor ve 8 ton su alıyor. Vakumlu su aldığı için vakit kaybetmeden dolumu çabuk

gerçekleşiyor.

100 METRE TAZYİKİ BULUNUYOR

Yüksek basınçlı su sıkma sistemi bulunan tankerin 100 metre tazyik istikameti bulunuyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konu ile ilgili olarak: “Üzerimize düşen ne varsa yapacağız,

bu zor günleri de hep birlikte aşacağız.” açıklamasını yaptı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)