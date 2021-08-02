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Eyüpsultan Belediyesi'nden Yangına Basınçlı Su Tankeri Desteği

Eyüpsultan Belediyesi, orman yangınlarına müdahalede görev yapmak üzere, üzerinde tazyikli su sıkma sistemi bulunan su tankerini Antalya’ya gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34
Eyüpsultan Belediyesi'nden Yangına Basınçlı Su Tankeri Desteği
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Eyüpsultan Belediyesi konu ile ilgili olarak AFAD ile iletişime geçti.
Ardından, orman yangınları ile mücadelede destek olmak amacıyla, belediye bünyesinde bulunan ve
yangın söndürmede kullanılabilecek özelliklere sahip su tankerini personeliyle birlikte Antalya’ya
gönderdi.
8 TON SU ALIYOR, ÇABUK DOLUYOR
Tanker yangın söndürebiliyor ve 8 ton su alıyor. Vakumlu su aldığı için vakit kaybetmeden dolumu çabuk
gerçekleşiyor.
100 METRE TAZYİKİ BULUNUYOR
Yüksek basınçlı su sıkma sistemi bulunan tankerin 100 metre tazyik istikameti bulunuyor.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konu ile ilgili olarak: “Üzerimize düşen ne varsa yapacağız,
bu zor günleri de hep birlikte aşacağız.” açıklamasını yaptı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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