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Eyüpsultan Belediyesi Matematik Evi’nde Bahar Atölyeleri başlıyor

Başkan Deniz Köken’in İstanbul’da bir ilk olarak hayata geçirdiği Matematik Evi, akıl ve zeka atölyeleri, eğlenceli etkinlikler, matematiksel oyunlarla öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2022 Cuma 16:19
Eyüpsultan Belediyesi Matematik Evi’nde Bahar Atölyeleri başlıyor
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Eyüpsultan Belediyesi, okulların 2. Ara tatile girdiği 11 – 15 Nisan tarihleri arasında Matematik Evi’nde Bahar Atölyeleri düzenliyor. Her yaş grubuna yönelik atölye ve etkinliklerin düzenlendiği Matematik Evi’nde öğrenciler, ara tatil döneminde matematiğin ilginç, eğlenceli taraflarını akıl ve zeka atölyelerinde deneyimleyerek keşfedecekler.

Baharın bir başka güzel yaşanacağı Matematik Evi’nde öğrenciler Açılın Ben Matematik Biliyorum, Origami, Sanatsal Matematik, Lucas Bulmacaları, Vedik Matematik, Çarpmaya Var mısın? Antik Mısır'da Matematik, Altın Oran: Mükemmelliğin Simgesi, Sihirli Kareler, Masallarla Matematik, Çin Bulmacası: Tangram, Resfebe, Q-Bitz:Renkli Küpler gibi atölye çalışmaları ve etkinliklerle Matematiğin farklı ve eğlenceli dünyasına unutamayacakları bir yolculuk yapacaklar.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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