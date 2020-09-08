Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi ile bir günde 106 kişi iş sahibi oldu

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultan’da iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturuyor.

BİR GÜNDE 106 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

İstanbul Havalimanı için temizlik personeli ihtiyacı, Eyüpsultan İstihdam Merkezi tarafından karşılandı. Bir günde gerçekleştirilen yüz yüze mülakatlara 170 kişi katıldı. Mülakata katılan ve nitelikleri ilana uyan 106 kişi aynı gün içerisinde istihdam edildi.

18 AYDA 2064 KİŞİİŞ SAHİBİ OLDU

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim döneminde açıkladığı “5 yılda 5 bin istihdam” sözüyle Eyüpsultan’da yaşayan işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ederken 18 aylık görev sürecinde 2 bin 64 Eyüpsultanlı vatandaş özel sektörde işe yerleştirildi.

MASKELİ,MESAFELİ VE TEDBİRLİ MÜLAKAT

Covid19 nedeniyle yüz yüze iş görüşmelerine ara verilmişti. Şimdiye kadar birçok insana umut olan Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), pandemi sonrası yüz yüze mülakatlarını temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyarak gerçekleştiriyor.

Yoğun katılımın yaşandığı mülakatta, sosyal mesafe gözetilerek tüm tedbirler alındı. Gelen misafirlere ilk olarak sıra numarası verildi. Ardından misafirler dezenfektan kullanarak mülakata girdi.

NASIL BAŞVURULUR?

İş arayışında olan vatandaşlarımız 0212 440 15 46 nolu telefondan bilgi alabilir.

İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan merkezimize gidip özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor.