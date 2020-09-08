banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Az Para İle Çok Reklam İstanbul Times’tan Başladı
Son Dakika
Az Para İle Çok Reklam...
'Tarihin en kötü ekonomisini yaşıyoruz'
Son Dakika
'Tarihin en kötü ekonomisini yaşıyoruz'
İmamoğlu'ndan RAkibi Binali Yıldırım'a Geçmiş Olsun Mesajı
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Rakibi Binali Yıldırım'a Geçmiş...
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Son Dakika
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı

Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi ile bir günde 106 kişi iş sahibi oldu

Eyüpsultan Belediyesi, işverenle iş arayanı buluşturmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2020 Salı 11:28
Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi ile bir günde 106 kişi iş sahibi oldu
banner171

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultan’da iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturuyor.

BİR GÜNDE 106 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

İstanbul Havalimanı için temizlik personeli ihtiyacı, Eyüpsultan İstihdam Merkezi tarafından karşılandı. Bir günde gerçekleştirilen yüz yüze mülakatlara 170 kişi katıldı. Mülakata katılan ve nitelikleri ilana uyan 106 kişi aynı gün içerisinde istihdam edildi.

18 AYDA 2064 KİŞİİŞ SAHİBİ OLDU

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim döneminde açıkladığı “5 yılda 5 bin istihdam” sözüyle Eyüpsultan’da yaşayan işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ederken 18 aylık görev sürecinde 2 bin 64 Eyüpsultanlı vatandaş özel sektörde işe yerleştirildi.

MASKELİ,MESAFELİ VE TEDBİRLİ MÜLAKAT

Covid19 nedeniyle yüz yüze iş görüşmelerine ara verilmişti. Şimdiye kadar birçok insana umut olan Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), pandemi sonrası yüz yüze mülakatlarını temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyarak gerçekleştiriyor.

Yoğun katılımın yaşandığı mülakatta, sosyal mesafe gözetilerek tüm tedbirler alındı. Gelen misafirlere ilk olarak sıra numarası verildi. Ardından misafirler dezenfektan kullanarak mülakata girdi.

NASIL BAŞVURULUR?

İş arayışında olan vatandaşlarımız 0212 440 15 46 nolu telefondan bilgi alabilir.

İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan merkezimize gidip özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Belediyesi Yeşilpınar Bölge Parkı’nı Yeniliyor
Eyüpsultan Belediyesi Yeşilpınar Bölge Parkı’nı Yeniliyor
Bu Sene Kurban Pazarlıkları “Tokalaşma Çubuğu” İle Yapılacak
Bu Sene Kurban Pazarlıkları “Tokalaşma Çubuğu” İle Yapılacak
Başkan Deniz Köken Çocuklarla Merdiven Boyadı
Başkan Deniz Köken Çocuklarla Merdiven Boyadı
Engelli Vatandaşlara “Emeklilik Semineri”
Engelli Vatandaşlara “Emeklilik Semineri”
Başkan Deniz Köken’den Çocuklara Tavsiye:“TedbirAl! Hayatta Kal!”
Başkan Deniz Köken’den Çocuklara Tavsiye:“TedbirAl! Hayatta Kal!”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169