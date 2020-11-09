Eyüpsultan, Azerbaycan İçin Tek Yürek Oldu

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesine tepki vermek ve Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermek isteyen Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Bilgi Evi öğrencileri, Eyüpsultan Meydanı’nda dev bir Azerbaycan bayrağı açtı.

Eyüpsultan Camii’nde kılınan sabah namazı sonrası 50 Bilgi Evi öğrencisi ve sabah namazını Eyüpsultan’da eda eden vatandaşların da katılımıyla Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açıldı. Azerbaycan Konsolosluğunda yetkililerinde destek verdiği etkinlikte Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten’de Azerbaycan’da işgal altındaki vatan topraklarını kurtarma mücadelesi veren Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu haklı davalarında zafer kazanmaları için dua etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)