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Eyüpsultan Alibeyköylüler Açık Hava sSnemasında Buluştu

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 19:01
Eyüpsultan Alibeyköylüler Açık Hava sSnemasında Buluştu
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Bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri her gün farklı bir mahallede düzenleniyor.

Genç yaşlı 7'den 70'e tüm sinema severleri, Türk sinemasının birbirinden seçkin eserleri ile buluşturan açık hava sinema günleri bu kez Alibeyköy Şehit Hüseyin Çatalbaş Parkı'nda gerçekleştirildi.

Alibeyköylüler bir Yeşilçam klasiği olan, Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul ve Halit Akçatepe gibi Türk Sinemasının değerli oyuncularını bir araya getiren Mavi Boncuk filmini izlediler.

Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterimi sırasında alanda bulunan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

19 Ağustos tarihine kadar devam edecek Yaz Etkinlikleri ile Eyüpsultanlılar birbirinden güzel, beyaz perdenin sevilen filmleriyle buluşmaya devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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