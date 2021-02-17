Eyüpsultan Ali Kuşçu Uzay Evi Öğrencileri Türkiye 2’ncisi Oldu

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde düzenlenen ve danışmanlığını Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan'ın yaptığı yarışmanın finali pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapıldı.

Yarışmada ödül olarak öğrencilere akıllı saat verildi.

Finale kalan on beş takım arasında 96,4 puan alarak, Türkiye genelinde 2. olan Ilgaz Dora Şensöz, Mert Albay, Berna Ceren Ateş ve Elif Beyza Çınar’dan oluşan PEGASUS Takımı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i makamında ziyaret ederek, vermiş olduğu destekten ötürü teşekkürlerini bildirdi.

"ÇAĞIN MERKEZİNDE BİLİM OLACAK"

Öğrencilerle projeleri ve üniversite hedefleri üzerine sohbet eden Başkan Deniz Köken, pandemi ile birlikte geleceğin yeniden yazıldığını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul’un fethi, Fransız İhtilali tarihte bir milattır. 21.yy’da ise pandemiden önce ve pandemiden sonra diye gelecekte bu şekilde anılacaktır. Savaşlar artık silahlarla değil, virüsler üzerinden yapılacaktır. İnsanlık şimdiye kadar ele geçen fırsatları kötü kullandı ve şimdi onun faturasını ödüyoruz. Birkaç meslek dışında 30 sene sonranın meslekleri belli değil. Çağın bizi nereye getireceği bilinmiyor. Ekonomi mi, yazılım mı tıp mı olur bilmiyorum ama şu bir gerçek ki her halükarda merkezinde bilim olacaktır. İnşallah bizlerde bu yeni çağa ayak uyduracağız. Yaşadığımız dünya bize ve bizden sonrakilere de lazım, dünyayı tasarruflu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor . Aslında kendimize daha huzurlu ve barışçıl bir gelecek çizebiliriz. Sizleri bu güzel ve anlamlı başarınızdan dolayı tebrik ediyorum”