Eyüpsultan Akşemsettin'de Açık Hava Sineması

Bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri her gün farklı bir mahallede düzenleniyor.

Genç yaşlı 7'den 70'e tüm sinema severleri, Türk sinemasının birbirinden seçkin eserleri ile buluşturan açık hava sinema günleri bu kez Akşemsettin Parkı’nda gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı programda Akşemsettin Parkı’nda, başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı “Köyden İndim Şehire” isimli film gösterimi oldu.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ GÖSTERİM

Sinema gösterimi öncesi çocuklar için bir de sürpriz vardı. Köyden İndim Şehre isimli filmin gösterimi öncesi çocuklar için, Sebat Ajans Yapım tarafından, erdemli bir insan olmanın yeni bir anahtarını vermek üzere uzman kişiler ve pedagoglar eşliğinde hazırlanan Lota Balığı Uyanık Tilkiyle Yarışıyor isimli çizgi filmi gösterildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)