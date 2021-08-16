banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1460.92
ALTIN
483.89
DOLAR
8.4799
STERLİN
11.7663
EURO
10.0014
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na “En Azından Bir Mezarları Olsun”
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na...
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu, Felaketi Yaşayan Bozkurt'ta
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu, Felaketi Yaşayan...
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde Haberde Yer Aldı
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde...
Sıcak Havalarda Beslenirken Serinlemek Mümkün mü?
Sıcak Havalarda Beslenirken Serinlemek Mümkün...

Eyüpsultan Akşemsettin'de Açık Hava Sineması

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:48
Eyüpsultan Akşemsettin'de Açık Hava Sineması
banner171

Bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri her gün farklı bir mahallede düzenleniyor.
Genç yaşlı 7'den 70'e tüm sinema severleri, Türk sinemasının birbirinden seçkin eserleri ile buluşturan açık hava sinema günleri bu kez Akşemsettin Parkı’nda gerçekleştirildi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı programda Akşemsettin Parkı’nda, başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı “Köyden İndim Şehire” isimli film gösterimi oldu.
ÇOCUKLARA SÜRPRİZ GÖSTERİM
Sinema gösterimi öncesi çocuklar için bir de sürpriz vardı. Köyden İndim Şehre isimli filmin gösterimi öncesi çocuklar için, Sebat Ajans Yapım tarafından, erdemli bir insan olmanın yeni bir anahtarını vermek üzere uzman kişiler ve pedagoglar eşliğinde hazırlanan Lota Balığı Uyanık Tilkiyle Yarışıyor isimli çizgi filmi gösterildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Belediyesi KPSS-DGS Kursu Başlıyor
Eyüpsultan Belediyesi KPSS-DGS Kursu Başlıyor
Eyüpsultan'da Aşure İkramı
Eyüpsultan'da Aşure İkramı
Ekiplerimiz Kastamonu İçin Yola Çıktı
Ekiplerimiz Kastamonu İçin Yola Çıktı
Eyüpsultan Alibeyköylüler Açık Hava sSnemasında Buluştu
Eyüpsultan Alibeyköylüler Açık Hava sSnemasında Buluştu
Eyüpsultan’da Sporun Geleceği Konuşuldu
Eyüpsultan’da Sporun Geleceği Konuşuldu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169