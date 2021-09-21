Eyüpsultan Akademisi ve Anaokulları'nda ilk ders zili çaldı

Eyüpsultan Akademisi ve Anaokulları’nda eğitime başlayan minik öğrenciler ilk kez okula gitmenin heyecanını yaşarken öğretmen ve arkadaşlarıyla da tanışmanın mutluluğunu yaşadılar.



Okulun ilk gününde minik öğrencilere okulları ve sınıfları gezdirilerek oryantasyon eğitimi verildi.



En az minik öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler, okulun ilk gününde bol bol hatıra fotoğrafı çekerek onların bu mutlu anlarını kayıt altına aldı.



Okulun bahçesinde bulunan etkinlik alanlarında keyifli zaman geçiren öğrencilere pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)