Eyüp'te Kentsel Dönüşüm

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan’da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Bizde Karadolap, Akşemsettin, Çırçır ve Yeşilpınar olarak dört tane lokasyon vardı. Bunların hepsinin altlıkları hazır. Vatandaş büyükşehirle ortak mı yapar? KİPTAŞ’la ortak mı yapar? Yoksa vatandaşa imarını verip kendileri mi dönüşürler? Onların dördünün de muhatabı İBB.”

"DAHA SAĞLIKLI, DAHA GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAYABİLECEĞİ KONUTA SAHİP OLACAKLAR"

“Ayrıca bizim ikinci bir bölümümüz var. Dört mahalleden oluşan, Karadolap, Akşemsettin, Çırçır ve Yeşilpınar’da saçak parsellerle ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışmayla ilgili biz bütün altyapıyı bitirdik. Burada toplamda 39 saçak parsel var, yaklaşık 6 bin 500 civarında konut var, depremle ilgili ciddi sıkıntı var. Burayı, vatandaşın da içinde olduğu bir dönüşüme geçebileceği mekanizmayı hayata geçirmek için çalışmaya başlattık, ilçe Belediye Meclisi’nden geçirdik, Büyükşehir İmar Daire Başkanlığı’na, oradan da Eylül ayı meclis toplantısına geldi. Eylül meclisinden çıkınca orada çok daha farklı, kendi içinde daha sağlıklı bir ortamda, daha güvenilir bir ortamda yaşayabileceği konuta sahip olacaklar.”

"VATANDAŞIN DA İÇİNDE OLDUĞU BİR PROJE"

“İşin içinde kendileri de olmak kaydıyla Bundan sonraki süreçte ‘Burayı verelim müteahhite. Bir kendine bir bana’ bu dönem geçti. Müteahhit de girecek işin içine vatandaş da girecek. Vatandaşın en az maliyetle borçlanarak, komşularından, semtinden, sokağından ayrılmadan en sağlıklı eve kavuşacağı bir dönüşüm modelini hayata geçirmemiz lazım. Bununla ilgili site yöneticilerinin tamamıyla görüştük. Onların içerisinden komisyonları seçtik. Şimdi Büyükşehir Meclisi’ndeki meselemiz bittiğinde yüz yüze görüşme dönemimiz başlayacak.”

"NET CEVAPLAR VERMEK İSTİYORUZ"

“Vatandaşımız soruyor ama biz üçüncü ayağı bitirmeden araziye inmek istemedik. Net cevapları aldıktan sonra net söyleyelim, net cevaplar verelim istedik. Ben muallak konuşmayı sevmiyorum. Net bilgileri aldıktan sonra vatandaşla paylaşacağız İnşallah.”

"TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ DÖNÜŞÜM PROJESİ OLACAK"

“Bana göre Türkiye'nin en önemli dönüşüm projesi olacak bu proje. Yerinde dönüşüm olacak ve belediye, vatandaş, müteahhit hepsi bir arada olacak. Bu ‘Yerinde Dönüşüm’ modeli Türkiye'nin de modeli olacak.”