Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Yeni Çehresine Kavuştu

Eyüpsultan Camii ve çevresine yakışır güzelliğe kavuşması amacıyla başlatılan çalışmalarla Eyüpsultan Camii ve meydanında bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırıldı.

Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapıların cepheleri tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenlenirken, cephelerdeki eklentiler ve tabelalar, tabela yönetmeliğine uygun hale getirilerek tenteler düzenlendi.

384 BİNADA CEPHE DÜZENLEMESİ YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan hibe ile gerçekleştirilen cephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi’nde, Kalenderhane Caddesi’nde, İskele Sokağı’nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı’nda bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor.

OTANTİK ÇARŞI’DA BULUNAN 33 DÜKKAN YENİDEN YAPILDI

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kurduğu ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında Otantik Çarşı’da da düzenleme çalışmaları yapıldı. Çarşıda bulunan 33 dükkan tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden yapıldı. Böylece tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli eserlerinden biri olan Eyüpsultan Camii ve çevresi yapılan düzenleme çalışmaları ile karmaşık ve kaotik görünümünden kurtulmuş oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA