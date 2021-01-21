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Eyüp Stadı'nın Arkasına Spor Salonu Yapılacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programına katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 09:29
Eyüp Stadı'nın Arkasına Spor Salonu Yapılacak
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İlgili birim müdürlerinin de katıldığı programda hazırlanan yeni projeler, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Deniz Köken vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı. 
 

SPOR SALONU PROJESİ DEVAM EDİYOR

Başkan Deniz Köken canlı yayında, bir vatandaşın yönelttiği, “Eyüp Stadı’nın arkasına salon projesi vardı. Otopark çalışması yapılıyor. Salon projesi iptal mi oldu?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: 

“Projenin iptal edilmesi gibi bir durum yok. Mahalle sakinleri, salon yapılana kadar geçici olarak stadı otopark olarak kullanılabilir. Düğmeciler Mahallesi’nin otopark konusunda sıkıntısı var. Salonun temeli atılması aşamasına gelindiği zaman otopark kalkacak”

Son Güncelleme: 21.01.2021 09:38
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