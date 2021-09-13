ESMEK Kurslarına Kayıtlar Başladı

Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK) kayıtlar başladı.

Üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek Eyüpsultanlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında, 20 alan ve 120 farklı branşta eğitimler verilecek.

4 MERKEZDE 120 FARKLI BRANŞTA KURS

İğne oyasından takı tasarımına, pastacılıktan mefruşata, Arapça’dan İngilizce’ye, diksiyondan işaret diline kadar 4 farklı merkezde birçok branşta eğitimlerin verileceği ESMEK kurslarında kursiyerler, hem sosyalleşme imkanı bulacak hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürebilecekler.

ESMEK KURSLARINA NASIL KAYIT YAPILIR?

Kendini geliştirmek isteyen Eyüpsultanlı vatandaşlar http://kursiyer.eyupsultan. bel.tr adresinden online başvuru yaparak kayıt yaptırabilirler. ESMEK kurs merkezleri ile Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi kayıtları kontenjan doğrultusunda devam edecek.

Vatandaşların, ücretsiz olarak faydalanacakları ESMEK kursları ile ilgili 444 30 00’dan bilgi alınabilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)