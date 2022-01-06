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Esentepe ESMEK'te eğitimler devam ediyor

Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK) eğitimler yoğun bir katılımla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2022 Perşembe 14:44
Esentepe ESMEK'te eğitimler devam ediyor
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Eyüpsultanlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında, 23 alan ve 171 farklı branşta eğitimler veriliyor.

Toplam 7 merkez binası ile hizmet veren ESMEK’lere Eyüpsultanlılar yoğun ilgi gösterirken yakın zamanda hizmete açılan Esentepe ESMEK’te de kursiyerler hem sosyalleşiyor hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürme imkanı buluyor.

ESENTEPE’DE HERKESİN TERCİHİNE UYGUN 22 FARKLI BRANŞ BULUNUYOR

Yıldız Tabya Alibeyköy Caddesi’nde Esentepe Sağlık Ocağı’nın üst katında hizmet veren Esentepe ESMEK’te 236 kursiyer İlk Yardım, İngilizce, İğne Oyası, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Diksiyon, Filografi Tekniği, Epoksi Kişisel ve Dekoratif Ürün Tasarım ve Jel Mum Yapımı gibi 10 farklı branşta aktif olarak eğitimlere devam ediyor.

Herkesin tercihine uygun 22 farklı branşın bulunduğu merkezde kursiyerler iki farklı branşta eğitim alabiliyor. Günübirlik, 4 saatlik ya da iki günlük farklı programların da bulunduğu merkeze vatandaşlar esmek.eyupsultan.bel.tr adresinden başvuru yapabiliyorlar.

EYÜPSULTANLI KADINLAR ESMEK’Lİ OLMAKTAN MEMNUN

Filografi eğitimi alan Meliha Tanık, kursla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getiriyor:

"İki senedir Filografi eğitimi alıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Filografi yapmak psikolojik olarak beni çok rahatlatıyor. Deniz Başkana bize sunmuş olduğu bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum"

YENİ DOSTLUKLAR KURUP SOSYALLEŞİYORUZ”

Basit Nakış kursuna katılan Pelin Yılmaz, ESMEK sayesinde yeni dostluklar kurup sosyalleştiğini dile getirerek, "Kursa başlayalı yaklaşık bir ay kadar oldu. Henüz öğrenme aşamasındayım.Dikiş dikmeyi biliyordum, dolayısıyla nakış yapmayı bilmediğim için iplerimi ve kumaşlarımı değerlendirmek maksadıyla kursa katıldım. Burada sıcak bir ortam var; günlerimiz çok güzel geçiyor. Bu tarz platformların sayısının artırılması gerektiğini düşünüyorum" diyor.

“BÜTÜN STRESİMİ BURADA ATIYORUM”

Zor bir dönemde Filografi kursuna başladığı söyleyen Figen Bütün ise kursa severek geldiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulunuyor:

"İki senedir bu kursa geliyorum. Bütün stresimi burada bırakıp eve rahatlamış bir şekilde gidiyorum. Burası bana çok iyi geliyor. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum"

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN HERKES ESMEK’LE TANIŞMALI”

Tesadüf eseri başladığı filografi kursuna 3 yıldır devam eden Serpil Turhan, "Filografi ile uğraşmaktan büyük keyif alıyorum. Burada bütün yorgunluğumu ve stresi üzerimden atıyorum. Burada kendimi yeni arkadaşlar edindim. Sosyalleşmek ve kendini geliştirmek isteyen bütün kadınların ESMEK’e gelmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuşuyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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