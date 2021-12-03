banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,910.41
ALTIN
787.87
DOLAR
13.72
STERLİN
18.22
EURO
15.56
YENEROĞLU: ‘Hukuk tanımazlık son bulmalı, AİHM kararı derhal uygulanmalı’
YENEROĞLU: ‘Hukuk tanımazlık son bulmalı,...
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı...
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu

ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Afet Yönetimi (ESAY) ekibi, Yangın Güvenlik Eğitimi ve Orman Yangınları Gönüllüsü Eğitimlerine katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 10:15
ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı
banner171

ESAY ekibi öncelikle Bahçelievler İBB İtfaiye Eğitim Merkezi’nde yapılan Yangın Güvenlik Eğitimi’ne katıldı. ESAY ekibine, İBB İtfaiye Eğitim Merkezi’nde teorik ve uygulamalı olarak 3 günlük temel yangın eğitimi verildi.

ESAY ekibi ayrıca Orman Yangınları Gönüllüsü Eğitimlerine katıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ESAY ekibine Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında uygulamalı ve teorik olarak Yangın Gönüllüsü Eğitimi verildi.

Eğitimde özellikle orman yangınlarının çıkmasına etken olan şeyler, orman yangınlarına müdahale ederken dikkat edilmesi gereken hususlar ve orman yangınlarına müdahalede sırasında yapılması gerekenler konular anlatıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan’da çok özel bir gece
Eyüpsultan’da çok özel bir gece
Robot Okulu’nda online eğitimler başlıyor
Robot Okulu’nda online eğitimler başlıyor
Finanskent halı sahası açıldı
Finanskent halı sahası açıldı
Bestekar Zekai Dede Eyüpsultan'da anıldı
Bestekar Zekai Dede Eyüpsultan'da anıldı
Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu açtı
Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu açtı

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169