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ESA’nın Çevre Duyarlılığı Sertifika İle Taçlandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ‘41 ayda 41 eser’ projeleri kapsamında, ilçede çok önemli bir ihtiyacı karşılamak ve Eyüpsultan’a değer katmak amacıyla hayata geçirdiği Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi’nde (ESA) eğitim gören minik öğrencilere, orman eko-sistemi ve çevre bilinci deneyimleyerek öğretiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:06
ESA’nın Çevre Duyarlılığı Sertifika İle Taçlandı
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Çocuklar bu sayede orman ve içerisinde barındırdığı tüm yaşam alanını tanıyor, çevre eğitimi konusunda bilinçleniyorlar.

‘Okullarda Orman Programı’ öncülüğünde çalışmalarını sürdüren ESA Anaokulu’nun, geleceğin teminatı miniklere yönelik bu duyarlılığı davranışı bir sertifika ile taçlandı.

ESA, orman eko-sistemin öneminin anlatıldığı ve çevre bilincinin verildiği eğitimler sonucu TÜRÇEV’den sertifika almaya hak kazandı.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI NEDİR?

Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün 28 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program'a ülkemiz TÜRÇEV'in programlarından biri olarak 2004 yılında katılmıştır.

“Okullarda Orman Programı” okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Haber Ajansı/ İTHA

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