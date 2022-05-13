Engelliler Haftası’nda Eyüpsultan’da muhteşem şenlik

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda yapılan eğlence ve spor şenliğine, Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencileri, ilçedeki MEB bünyesinde bulunan okulların özel eğitim sınıfları, ilçenin özel eğitim uygulama okulu ve Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri katıldı.

Şenlikte gönüllerince eğlenen özel çocuklara ve ailelerine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

“EĞİTİM ALMAYAN ÇOCUĞUMUZ KALMASIN İSTİYORUM”

Şenlikte engelli bireylere ve ailelerine seslenen Başkan Deniz Köken, bütün engelli bireylerin eğitim alması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu işi özel bir gün olmaktan çıkarıyoruz aslında, bugün sadece birlikte olmak için bu şenliği düzenledik. Bizim için her gün varsınız. Ben bütün çocukların bu eğitimleri almasından yanayım. Bu işlerle ilgili yaptığımız incelemelerde epey bir çocuğun hala okullarla buluşturulmadığını gördüm. Bunların da biran önce tespit edilip bizim okullarımızla buluşmasını ailelerden ve yetkililerden rica ediyorum. Okumayan eğitim almayan çocuğumuz kalmasın istiyorum. ESER bu işte bir örnek. Kontenjanımız kısıtlı aslında. İnşallah ESER’i büyüttüğümüzde ve Alibeyköy bölgesinde de bir ESER binası daha yaptığımızda daha çok çocuğa hizmet vermeye gayret edeceğiz.”

“ENGELLİLERİMİZİ EĞİTMEK VE MESLEK SAHİBİ YAPMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Şenlikte yaptığı konuşmada en büyük engelin eğitimsizlik olduğunu dile getiren Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise şu açıklamalarda bulundu: “Engelleri hep birlikte aşmamız gerekiyor. İlçemiz gerek kapasite, gerekse yapılan çalışmalar itibariyle göz dolduracak bir niteliğe sahip. Ben bu çalışmaları yapan, engelli kardeşlerimizin eğitimleriyle ilgilenen bütün arkadaşlarımıza, Milli Eğitime, belediyemize, gönüllülere teşekkür ediyorum. En çok engelli anne babalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sabır ve kat ettikleri mesafe ve başarı için engellilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Amacımız önce eğitim sonra istihdam. Engellilerimizi eğitmek ve meslek sahibi yapmak bizim boynumuzun borcu. Elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Bu güzel etkinliği hazırlayan, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN DENİZ KÖKEN, ŞENLİĞE KATILAN TÜM ÖĞRENCİLERE MADALYA VERDİ

Şenlikte, ESER öğrencileri ile ilçedeki MEB bünyesinde bulunan okulların özel eğitim sınıflarında eğitim alan öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantları gezen Başkan Deniz Köken, sonrasında şenlik alanında kurulan spor aktivitelerine de katıldı. Öğrencilerle birlikte mini golf, basketbol, masa tenisi ve curling oynayan Başkan Deniz Köken, şenlikte bulunan tüm öğrencilere sembolik olarak dağıtılan madalyalarını da takdim etti.

GÜN BOYU SÜREN ŞENLİKTE ÖZEL ÇOCUKLAR VE AİLELERİ GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Gün boyu süren şenlikte engelli bireyler ve aileleri şişme oyun grupları, palyaço, balon şov, yüz boyama etkinlikleri, kukla ve jonglör gösterileriyle gönüllerince eğlendiler. Geleneksel sokak oyun alanlarının da oluşturulduğu şenlik alanında pamuk şeker ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramlar da yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)