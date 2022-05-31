El Emeği Ürünleri Festivali'nin 5.’si düzenlendi

Evde el emeği üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergilendiği festival, Feshane Caddesi, Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde gerçekleştirildi.

“El Emeği Kazanca Dönüşüyor” sloganı ile kapılarını açan festivalin açılışını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, tek tek standları gezerek, el emeğini sanata dönüştüren kadınlarla sohbet edip, ürünlerden satın aldı.

“KADINLARIMIZ ÜRETİME KATKI SUNDUKLARI İÇİN MUTLULAR”

Festivale katılımcı sayısının giderek arttığını, daha profesyonel hale getirmek için yeni projeler hazırladıklarını belirten Başkan Deniz Köken, “El Emeği Ürünleri Festivalimizin 5.’sini yaptık. Bu defa festivale 45’i yeni olmak üzere 115 hanfendi katıldı. Festivalimizi geleneksel hale getirmek için uğraşıyoruz. Belki ilerde bir pazarı komple bu işe ayırırız. El emeği çarşısı pazarı gibi bir şey yaparız. Standları gezdim, güzel ürünler var. Yüzde sekseninin de sosyal medyada sayfaları var. Şimdi inşallah sosyal medyayaya sunum yapanlar arasında tasarım yarışması açacağız. Puanları da onların takipçileri verecek. Sosyal medya üzerinden de satış yapmalarını temin etmemiz lazım. Ülkenin kalkınması için en önemli etkenlerden birisi üretim olacaktır. Kendileriyle yaptığım sohbetlerde şunu gördüm, kadınlarımız hem üretime, hem de ev ekonomisine katkı sundukları için çok mutlular. Onun için bunu biraz daha profesyonel hale getirmemiz gerek gibi gözüküyor” dedi.

FESTİVALDEN ELDE EDİLECEK GELİRİN BİR KISMI İLE DEVLET OKULLARININ KÜTÜPHANELERİNE KİTAP ALINACAK

Zal Mahmut Paşa Külliyesinin önünde düzenlenen festivale, Eyüpsultanlılar kadar Eyüpsultan’a ziyarete gelen vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Festivalde elde edilecek gelirin bir kısmı ise devlet okullarının kütüphanelerine kitap desteği için kullanılacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)