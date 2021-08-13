Ekiplerimiz Kastamonu İçin Yola Çıktı

Eyüpsultan Belediyesi, bölgede yapılan çalışmalara destek olmak ve yardım amacıyla 5 Afet Yönetimi eğitimi almış personel, 4 temizlik işçisi, 4 arasöz şoförü olmak üzere 13 personeli, 1 ESAY (Eyüpsultan Afet Yönetimi) aracını ve 1 Yol Yıkama Sulama aracını Kastamonu’ya gönderdi. Kastamonu’nun Abana ilçesine gidecek olan ekipler AFAD’ın yönlendirmesi doğrultusunda Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmalara da katılacak.

Kastamonu’ya giden ekipler ayrıca ihtiyaç doğrultusunda bölgede kullanılmak üzere çocuk ve yetişkinler için 500 çift çizme ve 2 bin çift çorap da götürdü.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası’ndan Kastamonu’ya hareket eden ekipleri, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken uğurladı.