Edebiyat Okulu eğitimleri başladı

Bu yıl yedincisini düzenlenen Edebiyat Okulu’nda şiirden denemeye, hikâyeden romana birbirinden seçkin ve yetkin eğitmenler eşliğinde; kalem ve yazı sanatının teorik, retorik ve pratik yönlerinin paylaşılacağı eğitimler yedi ay sürecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Roman, deneme, hikaye ve şiir olmak üzere dört ayrı atölyede gerçekleştirilecek olan eğitimlerde Türk ve Dünya edebiyatının güzide metinlerini okunacak, yazma sanatı üzerine kalem oynatılacak, ülkemizin birbirinden kıymetli yazar ve sanatçıları gençlerle buluşacak.

EĞİTİMLER ZAL MAHMUT PAŞA KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDE VERİLİYOR

Ülkemizin sanat ve düşünce dünyasına imza atacak yazarları ortaya çıkarmayı hedefleyen Edebiyat Okulu’nda eğitimler her cumartesi Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde veriliyor.

Kontenjanın 30 kişiyle sınırlandırıldığı Edebiyat Okulu’nda Roman Atölyesi’nde Osman Koca, Hikaye Atölyesi’nde Erhan Genç, Şiir Atölyesi’nde Tuba Kaplan ve Deneme Atölyesi’nde Dürdane İsra Çınar eğitim veriyor.

“DÖRT FARKLI TÜRDE ATÖLYENİN DÜZENLENDİĞİ BELKİ İLK ATÖLYELERDEN”

Bu atölyelerden biri olan Deneme Atölyesi eğitmeni Dürdane İsra Çınar yapacakları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Deneme Atölyesi Eyüpsultan Belediyesi’nin bize tanıdığı güzel bir imkan oldu. Dört farklı türde atölyenin düzenlendiği belki ilk atölyelerden. Müstakil olarak roman, hikaye, şiir, deneme gibi atölyeleri ayrı ayrı görmek mümkünken, burada böyle bir imkana kavuştuk. Uzun soluklu olacak, yaklaşık 6 ay sürecek. Hem okuma hem yazma olarak devam edecek. Yeni metinler keşfedeceğiz, yeni yazarlar tanıyacağız. Düşünce ve edebiyatın birlikte yolculuğunda sürecek bir atölye olmasını umut ediyorum. Beraber öğrenip beraber okuyacağımız bir atölye olacak. Bundan yana çok mutluyum. Bize bu imkanı tanıdığı için Eyüpsultan Belediye Başkanıma da özellikle teşekkür ediyorum.”

“BU SÜRECE ÖNCELİK ETTİKLERİ İÇİN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Atölye çalışmalarına katılan kursiyerler ise şu değerlendirmeleri yaptılar;

Sedanur Gençler: “Bağcılar’dan geliyorum. Atölye çalışmasını Eyüpsultan Belediyesi’nin sayfasından gördüm. Deneme atölyesi olduğu için ilgimi çekti. İsra hocamızla da çok güzel bir ilk Deneme Atölyesi gerçekleştirmiş olduk. Çok heyecanlıyız çünkü ilerleyen süreç bizim için çok keyifli geçecek. Bu atölyenin sadece yazmak üzerine değil de düşünmek, fikir geliştirmek, birbirimizin fikirlerine zenginlik katmak açısından da bizlere çok katkı sağlayacağına eminiz. Bu sürece öncelik ettikleri için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir imkan sağladılar.”

“DAHA GÜÇLÜ BİR KALEMİM OLMASI AÇISINDA EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NİN BU ETKİNLİĞİNDEYİM”

Zeynep Neval Uğraş: “Deneme atölyesiyle karşılaşmam aslında uzun zamandır yazıyla ve edebiyatla haşır neşir olmam sonucu gerçekleşti. Deneme yazıyorum, daha çok makale analizleri üzerinde çalışıyorum. Daha güçlü bir ses ve güçlü bir kalemim olması açısında Eyüpsultan Belediyesi’nin bu etkinliğindeyim. Oturumlarımız gayet keyifli gerçekleşiyor. Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”

“DİLİMİZİ NASIL KULLANMALIYIZ? KELİMELERİMİZİ NASIL ZENGİNLEŞTİRMELİYİZ? BUNUN ÜZERİNE DÜŞÜNMEK, GAYRET ETMEK İÇİN GELDİM”

Sevde Meryem Yıldız: “Edebiyata ilgim var ve özellikle genç kuşağın bir düşünceyi ifade ederken kelimelerinin çok az olduğu farkettim. Bir manayı Türkçemizi belki bozarak kelimeleri kısaltarak ifade ediyoruz. Bu bizim düşünce dünyamızı kesinlikle daraltan bir şey. O yüzden burada usta kalemlerden düşünce nasıl ifade edilmeli? Dilimizi nasıl kullanmalıyız? Kelimelerimizi nasıl zenginleştirmeliyiz? Bunun üzerine düşünmek, gayret etmek için geldim.”

Atölyelerin gün ve saatleri ise şöyle;

ŞİİR ATÖLYESİ

Her Cumartesi 10 – 12 arası

DENEME ATÖLYESİ

Her Cumartesi 12 – 14 arası

HİKÂYE ATÖLYESİ

Her Cumartesi 14 – 16 arası

ROMAN ATÖLYESİ

Her Cumartesi 16 – 18 arası