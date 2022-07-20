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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da 41 eserin açılışına katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan’a değer katacak ve yaşam kalitesini artıracak 41 muhteşem eserin toplu açılış törenine katılacak. Program, 22 Temmuz Cuma günü saat 14'te Eyüp Sultan Meydanında gerçekleştirilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da 41 eserin açılışına katılıyor
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Eyüp Sultan Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış töreniyle, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda Eyüpsultan'a kazandırdığı 41 eser tanıtılarak açılışı yapılacak.
"BU TARİHİ GÜNE SİZ DE TANIKLIK EDİN"
Başkan Deniz Köken açılışla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tüm vatandaşlara açılışa katılmaları ve bu tarihi güne tanıklık etmeleri için çağrıda bulundu.
41 ESER KİTAPÇIĞI YAYINDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı yapılacak olan eserlerle ilgili "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Kitapçıkta, açılışı yapılacak olan eserlerle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Hazırlanan kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayınlandı.
41 ESERİN TAM LİSTESİ
Eyüpsultanlıların hizmetine sunulan 41 eser ise şunlar:
 
Bağımsızlık Köyü, Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular), Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin), Matematik Evi, Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu, Çiftalan Plajı, Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması, Kaykay Pisti, Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi, Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi, Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, Yeşilpınar Muhtarlık Binası, Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Nikah Alanları, Yeşilpınar ve Esentepe Camileri, Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri, İslambey Kültür Evi, Sosyal Market, Rehberlik Araştırma Merkezi (Ram), Rami Sosyal Tesisi, Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez, Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları, 46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi, Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği, Nişancı, Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi (Esam), Eyüpspor Akademisi Tesisi, Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi, Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi, Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5.Levent Asm ve Muhtarlık Binası, İstiklal Kütüphanesi (Eski Karakol), Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi, Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi, Eyüpsultan Aşevi, Şule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi, Düğmeciler Kur'an Kursu ile Çiftalan Kamp Alanı.
Kaynak: İstanbul Times Haber / İTHA

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