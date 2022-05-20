banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.372,35
ALTIN
942,44
DOLAR
15,92
STERLİN
19,90
EURO
16,82
Zeytinburnu'nun Gençleri 19 Mayıs'ı Tuğçe Kandemir 'in Şarkıları İle Kutladı (VİDEOLU)
Zeytinburnu'nun Gençleri 19 Mayıs'ı Tuğçe...
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek verdi: Düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek...
Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma Töreninde CHP İlçe Başkanı Metin Doğan'ın Okçu İtirazı Damga Vurdu
Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma...
İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği Bir Ülke Diliyorum
Son Dakika
İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği...

Çiftalan, Gençlik Kampı ve plajıyla cazibe merkezi olacak

Gençler ve çocuklar için eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar onların kişisel gelişimine katkı sunacak bir çok proje hazırlayan ve hayata geçiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 17:12
Çiftalan, Gençlik Kampı ve plajıyla cazibe merkezi olacak
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sosyalleşmesine imkan tanıyan çalışmalara imza atan Başkan Deniz Köken, önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Köyü sahilinde Gençlik Kampı yapıyor. Kamp alanında öğrencilerin konaklayacakları evleri, sosyal ve sportif donatı alanlarının yapımına başlayan ekipler, kamp alanını yaz aylarına yetiştirmek için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

GENÇLERİMİZE DOĞADA YAŞAMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRACAĞIZ”

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Deniz Köken, yakın zamanda kamp alanını faaliyete geçireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Hemen plajın yan tarafında yapımına başladığımız kamp alanında 25 adet bungolowda gençlerimizi ağırlayacağız. Orman kampı, izci kampı, baba oğul, anne kız kampı gibi kamplarla çocuklarımızı doğal ortamda sportif faaliyetlerle buluşturup, doğada yaşama alışkanlıkları kazandıracağız. Kampımızda 20 farklı etkinlik olacak. Mini bir futbol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu ile beraber etrafında da bisiklet ve yürüme yolunu da içine katarak sportif etkinliklerin olacağı bir alan haline getiriyoruz. İnşallah yakın zamanda kampımızı gençlerimizle buluşturacağız. Aynı şekilde plajımızda bu yıl bütün İstanbullulara ve Eyüpsultanlılara hizmet vermeye başlayacak inşallah. Hayırlı olsun şimdiden diyoruz"

Gençlerin yaz ve kış aylarında kamp yapmalarına imkanı sunacak olan 5 bin m²’lik kamp alanında 25 adet bungalov ev, çadırlı kamp alanı, futbol ve basketbol sahası, tenis kortu, 550 metre uzunluğunda koşu pisti, outdoor spor aletleri, idari bina, revir ve orman okulu bulunuyor.

Projenin hayata geçmesi ile gençler mavi ve yeşilin buluştuğu kamp alanında sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerle unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşayacaklar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
103. yılında 103 sporcuyla Haliç'te 19 Mayıs kutlaması
103. yılında 103 sporcuyla Haliç'te 19 Mayıs kutlaması
Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
TBB’den Eyüpsultan’a iki ödül
TBB’den Eyüpsultan’a iki ödül
Sporcumuz Havva Bayazıt iki kategoride Türkiye Şampiyonu oldu
Sporcumuz Havva Bayazıt iki kategoride Türkiye Şampiyonu oldu
“Yol” Minyatür Sergisi sanatseverlerle buluştu
“Yol” Minyatür Sergisi sanatseverlerle buluştu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169