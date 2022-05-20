Çiftalan, Gençlik Kampı ve plajıyla cazibe merkezi olacak

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sosyalleşmesine imkan tanıyan çalışmalara imza atan Başkan Deniz Köken, önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Köyü sahilinde Gençlik Kampı yapıyor. Kamp alanında öğrencilerin konaklayacakları evleri, sosyal ve sportif donatı alanlarının yapımına başlayan ekipler, kamp alanını yaz aylarına yetiştirmek için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

“GENÇLERİMİZE DOĞADA YAŞAMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRACAĞIZ”

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Deniz Köken, yakın zamanda kamp alanını faaliyete geçireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Hemen plajın yan tarafında yapımına başladığımız kamp alanında 25 adet bungolowda gençlerimizi ağırlayacağız. Orman kampı, izci kampı, baba oğul, anne kız kampı gibi kamplarla çocuklarımızı doğal ortamda sportif faaliyetlerle buluşturup, doğada yaşama alışkanlıkları kazandıracağız. Kampımızda 20 farklı etkinlik olacak. Mini bir futbol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu ile beraber etrafında da bisiklet ve yürüme yolunu da içine katarak sportif etkinliklerin olacağı bir alan haline getiriyoruz. İnşallah yakın zamanda kampımızı gençlerimizle buluşturacağız. Aynı şekilde plajımızda bu yıl bütün İstanbullulara ve Eyüpsultanlılara hizmet vermeye başlayacak inşallah. Hayırlı olsun şimdiden diyoruz"

Gençlerin yaz ve kış aylarında kamp yapmalarına imkanı sunacak olan 5 bin m²’lik kamp alanında 25 adet bungalov ev, çadırlı kamp alanı, futbol ve basketbol sahası, tenis kortu, 550 metre uzunluğunda koşu pisti, outdoor spor aletleri, idari bina, revir ve orman okulu bulunuyor.

Projenin hayata geçmesi ile gençler mavi ve yeşilin buluştuğu kamp alanında sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerle unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşayacaklar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)