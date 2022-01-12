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Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü

Eyüpsultan Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda “Karanlık dünyamda bana eşlik edermisin?” sloganı ile etkinlik düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ocak 2022 Çarşamba 13:18
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü
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Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü adı altında düzenlenen etkinliğe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, görme engelli vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi personeli katıldı.

Hizmet binasının girişine görme engelli vatandaşların çektiği sıkıntıları deneyimleyebilmek amacıyla engellerden oluşan mini bir parkur kuruldu. Gözleri bağlanan Başkan Deniz Köken ve Kaymakam İhsan Kara’da baston kullanarak engelleri geçmeye çalıştı.

Etkinlikte görme engelli vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Deniz Köken, herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu dile getirerek, “Allah’ın bizlere vermiş olduğu her organın ayrı bir önemi var. Az önce bizde görme engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarını deneyimlemek ve empati kurmak için gözlerimiz kapalı bir şekilde parkurları geçmeye çalıştık. Görme engelli bireylerin hareket özgürlüklerinin kısıtlanmaması için fiziksel koşulların iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha gördük. İlçemizde engelli vatandaşlarımızın herkesle eşit haklara sahip olmaları ve karşılaşabilecekleri engellerin ortadan kaldırılması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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