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Bayram öncesi vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ilçede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 17:32
Bayram öncesi vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti
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144 AİLENİN EVİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Çalışma kapsamında belediye ekipleri ilçe genelinde 144 ailenin evini temizleyerek bayrama hazır hale getirecek.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sırasında belediye ekipleri evleri süpürüyor, tepeden tırnağa siliyor, evler en ince ayrıntısına kadar temizleyerek pırıl pırıl hale getiriliyor.

TEMİZLİK 2 HAFTA İLE 3 HAFTA ARASINDA RUTİN OLARAK YAPILIYOR

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinin temizliği bayramlar gibi özel günler haricinde de rutin olarak yaklaşık 2 ile 3 hafta arayla gerçekleştiriliyor.

EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI

Eyüpsultan Belediyesi temizlik ekibi son olarak, evinde çıkan yangın sonucu tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen, olayda oğlu ve kendisi ciddi şekilde yaralanan, olaydan bir süre sonra ise geçirdiği hastalık sonucu eşi vefat eden Hamide Kılıçoğlu’nun evinde temizlik yaptılar.

DENİZ KÖKEN BEYE BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hamide Kılıçoğlu, Eyüpsultan Belediyesi’nin verdiği hizmetlerle ilgili memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:

“Yangında ben ve oğlum yaralandık. Yaralarımdan dolayı elimi kullanamıyorum. Eyüpsultan Belediyesi temizlik ekibi her 15 günde bir geliyor, temizliğimi yapıyorlar. Allah razı olsun çok mutluyum. Bu hizmet, özellikle benim gibi temizlik hastası bir insan için çok güzel. Evim temizlendiği zaman ben mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Hizmetler sadece temizlikle de kalmıyor, hastaneye gideceğim zaman araba veriyorlar. Oğlumla birlikte yaşıyoruz. Pazar dahil her gün sıcak yemeğimiz geliyor. Hem bana hem oğluma getiriyorlar. Onların sayesinde yemeğimi yiyorum, meyve yiyorum. Özellikle bu süreçte dengeli beslendim, yoksa ben her gün o yem

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)

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