Başkan Özbilir'den Kınama ve Sağduyu Mesajı

Yaşadığımız bu süreç ve önümüzdeki seçimlere kadarki zaman diliminde toplumun sinir uçlarınıa dokunmadan yürütülmesi konusunda hem siyasilere hemde kıymetli gazetecilerimize ve hemde Sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşmektedir."

Başkan ÖZBİLİR bu anlamda seviyeli tartışma programlar düzenleyen vatandaşın duygularına tercüman olan, çözüm önerileri ve projelerle program yapan ve katkı koyan herkese minnettar olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Önceki günlerde bir TV programında bir gazeteciye yüce meclisimizde bizlerin haklarını savunacak ve bizlere örnek olmasını beklediğimiz.. Milletvekiline yakışmayacak şekilde küfürlü ve fiziki hatta korumalarıyla birlikte yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu olayda ülkemizdeki tepkisizliğe de şaşırıyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA