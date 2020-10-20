Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi Sakinleriyle buluştu

Başkan Deniz Köken, konu ile ilgili vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Toplantılarda konunun detaylarını vatandaşlarla paylaşan Başkan Deniz Köken akıllarda kalan sorulara da yanıtlar veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Başkan Deniz Köken ekibiyle birlikte Karadolap’ta saçak parsellerle ilgili uygulama imar plan notu değişikliği konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde düzenlenen toplantıya çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada: “Geçen sene ağustos ayında yaşanan küçük depremin ardından bazı siteleri ziyaret ettim. Sonrasında depreme ilgili meseleler için nasıl bir çözüm buluruz diye düşündük ve arkadaşlarımız çalışmaya başladı. İlgili maddeleri masaya yatırdık. Her site bir yönetim seçsin onlarla oturup neler yapabileceğimizi konuşalım istedik.”

“ KENDİ İÇ DİNAMİKLERİYLE KENDİ İŞİNİ ÇÖZEBİLECEK BİR MEKANİZMA”

“ Çok büyük bir plan değişikliği yapmak istesek bu 5 – 6 sene sürer. Kendi içinde bir çözüm aradık. Saçak parsellerin kendine has bir yapısı var. Kendi iç dinamikleriyle kendi işini kısmen de olsa çözebilecek bir mekanizma. Bu planı küçük bir tadilatla kendi içinde çözmeye çalıştık.”

“ YAPAMAYACAĞIM İŞİ SÖYLEMEM, SÖZ DE VERMEM”

“ Bu meseleyi saçak parseller bazında değerlendirmek lazım. Yeni bir imar planı değil bu. Ne yapacağımızı biliyoruz. Vatandaş da bizim ne yapabileceğimizi tam bilmesi lazım. Yapamayacağım işi söylemem, söz de vermem. Ben iş çözmeye talibim. İnsanların sağlıklı yaşamalarını, kendi komşularıyla bulundukları yerde dönüşüm yapmalarından yanayım.”

“ KENDİ ARANIZDA YÖNETİM KURUP BİZİM BİRİMİMİZLE İRTİBATA GEÇİN”

“ Şu anda kendi mahallelerimize, kendi sitelerimize kendi içinde çözüm buluyoruz. Sizler de kendi aranızda bir yönetim kurup, plancı, mimar ya da mühendis bir arkadaşla beraber bizim birimimizle muhatap olursanız kademe kademe ne olur ne olmaz oturup konuşursunuz.”

“ SERİ HAREKET ETMEMİZ LAZIM”

“ Bu bir iş görme projesidir. Biz bu şekilde işimizi halledelim diğer tarafa geçelim. Burada maliyet ne kadar aza düşürülebiliyor gibi konularda bizim detaylı çalışmalarımız oldu. Siz yönetiminizi kurun, biz de burada hakem rolünü tam oynayarak, sizlerin binalarını en kısa sürede yapılabilecek bir ortama getirmemiz lazım. Bunda zaman kaybetmeden seri hareket etmemiz lazım.”

“ BAŞKAN DENİZ KÖKEN’E ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu arada toplantıda söz alan Özde Blokları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Polat, sitede bulunan binaları yenilemek için yıllardır uğraştıklarını, bir arpa boy yol alamadıklarını belirterek: “Yıllardır çözemediğimiz konu ile ilgili Başkan Deniz Köken’e gittik, sorunu anlattık. Başkan Deniz Köken, bu plan tadilatı notunu İlçe Belediye Meclisi’nden geçirdi. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi’nde takip etti, Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de geçirdi. Huzurunuzda kendisine çok çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.