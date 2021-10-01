Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde gençlerle

“Liselisin Önemlisin” sloganıyla düzenlenen etkinlik, Eyüpsultan Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen etkinlikte Başkan Deniz Köken, ilçede özellikle eğitime, öğrencilere ve spora yönelik yapılan çalışmaları, hazırlanan projeleri anlattı.

“ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞINI SİZLERLE YAKALAYACAĞIZ”

Başkan Deniz Köken konuşmasında şunları söyledi:

"Biz güçlü olmak zorundayız, bulunduğumuz yeri nasıl daha yukarı çıkarabiliriz bunu bilmek zorundayız. Endüstri 4.0 çağını en iyi siz biliyorsunuz. Siz gayret edip çalışırsanız, biz de sizlerin altyapısını doğru hazırlayabilirsek bu çağı yakalayabiliriz ve Türkiye büyük bir ivme kazanmış olur. Bunun yolu bu günkü liselerden geçiyor.

“BÜTÜN DERDİMİZ BU İLÇEDE YAŞAYANLAR KENDİNİ MUTLU HİSSETSİN”

Bütün dalları kullanmaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz bu ilçede yaşayan genci de yaşlısı da, çalışanı da çalışmayanı da kendini huzurlu ve mutlu hissetsin. 10 yıl sonra sizler gençleri dinleyeceksiniz. Ne olmak istiyorsanız onun için çalışın. Hedefinizi belirleyin, hedefinizden şaşmayın, biz de size destek konusunda ne gerekiyorsa yapalım"

Başkan Deniz Köken konuşmasının ardından öğrencilerin soru, talep ve önerilerini dinledi, notlar alarak yanıtlar verdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)