Başkan Deniz Köken'den Liselilere Tavsiyeler

"Liselisin Önemlisin" sloganıyla düzenlenen etkinlik bu kez Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Lisenin konferans salonunda samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen etkinlikte Başkan Deniz Köken öncelikle öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yaptı.



“İNSANLAR BAZEN KAYBETTİĞİ ŞEYİN DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLIYOR”

Başkan Deniz Köken konuşmasında öğrencilere hayata dair nasihatte bulunarak, "Sizlerle daha önce buluşacaktık ama pandemiden dolayı olmadı. İnsanlar bazen kaybettiği şeyin değerini daha iyi anlıyor. Okul, aile, arkadaşlık gibi bazı şeylerin değerini kaybetmeden anlamalıyız. Bu sıkıntılı dönem bize yeniden kalkınma, yeniden kendimizi bulma konusunda dersler verdi diye umut ediyorum. Liseye sadece test çözmek oradan da üniversiteyi kazanmak amacıyla gelmekten vazgeçmek lazım. Hayat test kitaplarında olduğu gibi beş seçenekten ibaret değil. Üç doğru bir yanlışı götürmüyor. Bize lazım olan başka değerler var, onları da öğrenerek liseden mezun olmakta fayda var. Çünkü çağ başka bir yere doğru gidiyor ve önünüzde dijital sektörün sizi ne gibi numaraları bekliyor bilmiyoruz. Ama farklı bir yere gitmeyen, her zaman bize lazım olan öz değerlerimiz var. Bu bağlamda bakmamız lazım" dedi.

Sonrasında ise öğrenciler Başkan Deniz Köken’e soru ve taleplerini ilettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)