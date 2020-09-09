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Başkan Deniz Köken'den Dil Parkı müjdesi

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Deniz Köken, Dil Evi ve Dil Parkı açacakları müjdesini verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2020 Çarşamba 12:48
Başkan Deniz Köken'den Dil Parkı müjdesi
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"AKŞEMSETTİN'E DİL PARKI YAPACAĞIZ"

İlçede bulunan gençlerin eğitimlerine her konuda destek olan Başkan Deniz Köken, gençlerin ve çocukların yabancı dil eğitimlerine önem verdiklerini ifade ederek yakın zamanda Akşemsettin Mahallesi’nde Dil Evi ve Dil Parkı yapacaklarını açıkladı.

"DİL EVİ VE DİL PARKI EYÜPSULTAN'IN GÜNDEMİ OLACAK"

Dil eğitimi konusunda Eyüpsultan’ın diğer ilçelerin bir adım ötesinde olmasını amaçladıklarını dile getiren Başkan Deniz Köken, şu açıklamaları yaptı:

"Civarımızdaki ilçeler içinde denilsinki Eyüpsultan’da herhangi bir liseden mezun olan öğrenci dilini diğerlerinden daha fazla biliyor. Böyle bir sloganımız olsun istiyorum. Eyüpsultan’da herhangi bir liseden mezun olan bir çocuğun dil konusunda civardaki ilçelerden bir adım daha yukarıda olacağı bir mekanizmayı geliştirmek istiyorum. Bununla ilgili Akşemsettin Mahallesi’nde Dil Evi ve Dil Parkı yapacağız inşallah. Yine Ekim ayı içinde Sarı Konak’ı kütüphane yapacağız. Kütüphanelerimizin bir bölümü mutlaka dile hizmet verecek. Okullarda yabancı dillerin desteklenmesi ile ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Hangi okul dil konusunda yatırım yapmak istiyorsa biz önce ona destek vereceğiz. Dil Evi ve Dil Parkı önümüzdeki günlerde Eyüpsultan’ın gündemi olacak"

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