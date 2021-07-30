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Başkan Deniz Köken Akşemsettin’de Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Okulları ilçedeki tüm bilgi evlerinde eğitime devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 13:59
Başkan Deniz Köken Akşemsettin’de Bir Dizi Ziyarette Bulundu
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Eyüpsultanlı çocuklar yaz okullarında bir yandan boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmiş oluyorlar bir yandan da eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyorlar.

Öğrenciler aynı zamanda yüz yüze yapılan dersler sayesinde eğitimlerinden de geri kalmamış oluyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de her fırsatta bilgi evlerini ziyaret ederek eğitimlerde işlenen konular hakkında bilgi alıyor, öğrencilerle sohbet ederek duygu ve düşüncelerini öğreniyor.
AKŞEMSETTİN BİLGİ EVİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Başkan Deniz Köken Akşemsettin Bilgi Evi’ne gerçekleştirdiği ziyarette sınıflara girdi, burada dersleri dinledi, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları izledi.

ESNAF ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bilgi evi ziyaretinin ardından ise Akşemsettin esnafını da ziyaret eden Başkan Deniz Köken

esnafla uzun uzun sohbet etti.
ZÜMRA ZEYNEP BEBEĞE ‘EYÜPSULTAN’A HOŞ GELDİN’ DEDİ

Bu arada Başkan Deniz Köken ‘Hoş geldin Bebek’ ziyareti kapsamında yeni doğan Zümra Zeynep bebeği ve abisi Yunus Emre’yi evinde ziyaret etti. Zümra Zeynep bebeğe ‘Hoş geldin’ diyen Başkan Deniz Köken minik bebeğin ailesine de ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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