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Başıboş Hayvanlar İçin Barınak Rrojesi Hazır

Eyüpsultan Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle başıboş hayvanlar için modern ve örnek bir projeyi hayata geçiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2022 Çarşamba 11:17
Başıboş Hayvanlar İçin Barınak Rrojesi Hazır
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Kemerburgaz bölgesinde yapılacak olan Eyüpsultan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin projesi tüm ayrıntılar tek tek gözden geçirilerek hazırlandı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


POLİKLİNİK, BARINAK VE EĞİTİM MERKEZİ

Toplam 12 bin 500 metrekare alana sahip merkezde hiçbir detay göz ardı edilmedi. Planlaması ve projelendirilmesi büyük bir titizlikle hazırlanan merkezde kedi ve köpek doğal yaşam alanları, köpek ve kedi bakım alanları, at barınağı, köpek eğitim alanı, kedi ve köpek polikliniği, idari bina, depo ile misafirler ve personel için otopark alanları bulunuyor.

SAHİPLENDİRME DE YAPILACAK

Bu arada barınak dahilinde oluşturulacak fuaye alanı içerisinde sahiplendirme alanları, kanatlı hayvan bakım alanı, eğitim alanı ve oturma alanları da yer alıyor.

“İSTANBUL'UN BARINAK SORUNUNU GİDERECEĞİZ”

Konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, "İstanbul Valiliği'yle bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz" demişti.

DAHA İŞLEVSEL BİR MERKEZ OLACAK

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni yapılacak olan hayvan barınağı ile ilgili yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Başıboş hayvan barınağını yeni yerine taşıyacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kemerburgaz tarafında daha önce taş ocağı olan bir yeri vardı. Buranın tahsisini aldık. Oraya büyük, biraz daha farklı, rehabilite edilebilen aynı zamanda tedavi merkezinin olduğu, terapi yerinin olduğu ve sahiplendirme ünitelerinin olacağı bir yer yapacağız. Bundan sonra çalışmalarımızı 12 bin 500 dönüm arazi üzerine kuracağımız merkezde yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da desteğiyle başıboş hayvanlar için barınak projemiz hazır, çalışmalara yakında başlıyoruz. Klinik, sahiplendirme, bakım ve eğitim alanları da yer alacak. Kedi, köpek, at, kanatlı... Hepsi için özel çalışmalarımız olacak. Şimdiden hayırlı olsun"

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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