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'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca Ödülü

Gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar, ürettiği özgün ve insan odaklı projelerle Eyüpsultan’ı cazibe merkezi haline getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal belediyecilik anlamında örnek teşkil eden “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesiyle Altın Karınca 2020 Yarışması'nda “Sosyal Hizmetler” kategorisinde ödül aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:32
'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca Ödülü
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381 PROJE ARASINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Toplamda 381 proje başvurusunun değerlendirmeye alındığı yarışmada, Başkan Deniz Köken’in “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesi, 51 başvurunun olduğu “Sosyal Hizmetler” kategorisinde ödüle layık görüldü.
 
“BAĞIMSIZLIK KÖYÜ BİZE GELEN ÇOK YOĞUN TALEPLERLE BAŞLAMIŞ BİR SÜREÇ”
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen ödül töreni sonrası konuşan Başkan Deniz Köken: "Bağımsızlık Köyü bizim sokakta yaptığımız çalışmalar neticesi bize gelen çok yoğun taleplerle başlamış bir süreç. Biz vatandaşlarımızı dinleyerek bu işlere kararlarımızı veriyoruz. O yüzden yoğun bir talep, yoğun bir sıkıntı vardı.  Bağımlılık, neye bağımlılık? Her şeye bağımlılık. Kendini normal hayattan soyutlayarak bir şeye bağımlı olarak yaşayan kitlelere nasıl hitap edebiliriz diyerek başlamıştık. Burada terapi; toprakla terapi, eğitimle terapi, sanatla terapi gibi her alanıyla kullanılıyor. Adalet Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve İstanbul Valiliği ile ortak bir projeydi. Şu anda devam ediyor. Hayırlı neticeler alıyoruz. İnşaallah önümüzdeki süreçte daha da güzel olacaktır. Asıl amaç ilaçsız tedavi nasıl yapılabilir, burada bunu uygulamış oluyoruz.” dedi.
 
10 KATEGORİDE ÖDÜLLER DAĞITILDI
Altın Karınca’da belediyelerin projeleri yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi.

BAŞARILI PROJELER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Altın Karınca yarışması, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak; bu yolla yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor. Yarışmaya, Marmara Belediyeler Birliği üyesi olan belediyeler katılabiliyor.

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