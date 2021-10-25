Ayasofya ve Taksim Camii gezilerine yoğun ilgi...

Mihmandar-ı Resulullah Ebu Eyyûb Halid bin Zeyd'in medfun bulunduğu Eyüpsultan’dan Ayasofya Camii ve Taksim Camii'ne rehber eşliğinde düzenlenen gezilere Eyüpsultanlılar büyük ilgi gösteriyor.

“ VATANDAŞLAR CAMİLERİ 100 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE GEZİYOR”

İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya kadar dek camii olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve 28 Mayıs 2021 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açılan Taksim Camii'ni vatandaşlar 100 kişilik gruplar halinde geziyorlar.

Vatandaşlar iki saat süren gezi boyunca dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Camii ve Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

“ GEZİLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Son olarak Yeşilpınar Mahallesi sakinlerinin katıldığı geziye Taksim Camii’nde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de dahil oldu. Vatandaşlardan gezi ile ilgili fikir ve görüşlerini alan Başkan Deniz Köken, “ Vatandaşlarımız evlerde pandemi süresince çok sıkıntı yaşadılar, o yüzden şu anda talebin çok olmasının sebeplerinden biri bu. Bir de hem Ayasofya hem Taksim Camii pandemi sürecinde açıldıkları için çoğu vatandaşımız gelemediler. Şimdi haliyle İstanbul’un epey bir kısmı, karşıdaki Çamlıca Camii ve Taksim Camii'ni yeni yapılan bu yerleri merak ediyorlar. Vatandaşlarımız 15.yüzyıl ve 21.yüzyıl eserlerini aynı günde görmüş oluyorlar. Bu da aslında ayrı bir güzellik katıyor. İlgiyi görüyorsunuz, inşallah gezilerimiz devam edecek” dedi.

Geziye katılan Eyüpsultanlı vatandaşlar ise geziden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyorlar.

Ayasofya'ya ilk defa geldiğini belirten Maşallah Korkman, “Ayasofya’ya daha önce hiç gelmedim. Tarihimizi, geçmişimizi yerinde görmek çok güzel bir şey. Ayasofya’yı bize kazandıran, tarihimize sahip çıkan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Deniz Köken beyefendiye de bize buraları gezme imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

“ ÇOK DUYGULANDIM”

Ayasofya'nın tarihi atmosferinden oldukça etkilen ve duygusal anlar yaşayan Arzu Karalar ise şunları söylüyor: “Belediyemizin düzenlemiş olduğu gezi ile Ayasofya’ya geldik. Rehberler eşliğinde tarihimizi dinledik, inanılmaz bir atmosfer, çok duygulandım. Buraları görme imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

“ GEZİ TURLARININ DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Gezi turlarının devam etmesini isteyen Nurcan Gümüş, duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade ediyor: “Pandemi döneminde ev hanımları olarak oldukça bunalmıştık. Önce Ayasofya ardından da Taksim Camii’ne geldik. İbadetimizi yaptık, tarihimizi dinledik, inşallah devamı gelir. Çok güzel bir gün geçirdik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Ayasofya Camii ve Taksim Camii gezileri için otobüs kalkış noktaları ve tarihleri ise aşağıda belirtildiği şekilde:

25.10.2021 Esentepe Mahallesi, Sağlık Ocağı önü

26.10.2021 Emniyettepe İlkokulu önü

27.10.2021 Topçular Mahallesi, yüzme havuzu önü

27.10.2021 Düğmeciler Mahallesi, Simurg önü

28.10.2021 Nişancı Mahallesi, Münzevi Camii

28.10.2021 Defterdar Mahallesi, Cebecibaşı Caddesi Halk Ekmek Fabrikası önü

01.11.2021 Güzeltepe Mahallesi, Sağlık Ocağı önü

02.11.2021 Rami Cuma, itfaiye önü

02.11.2021 Rami Yeni, Atatürk Lisesi

03.11.2021 Göktürk Meydan

04.11.2021 Alibeyköy - 5.Levent Mahallesi, File Market önü

05.11.2021 Çırçır Mahallesi, muhtarlık önü

08.11.2021 Silahtarağa Mahallesi, Sakarya otobüs durağı

08.11.2021 Sakarya Mahallesi, Türbe Caddesi BİM önü

09.11.2021 Mimarsinan-Mithatpaşa, Kemerburgaz otobüs durağı

10.11.2021 Pirinççi, Amasya Mahallesi

11.11.2021 Odayeri, Ağaçlı, Işıklar, İhsaniye, Çiftalan, Akpınar Mahalleleri