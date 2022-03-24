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“Aşk Boyadı Beni Kane” Ebru sergisi sanatseverlerle buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, “Aşk Boyadı Beni Kane” isimli Ebru sergisine ev sahipliği yaptı. Türk düşünüş edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre’ye ithafen, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye alanında açılan sergide, Eyüpsultan Belediyesi Sertarikzade Kültür Merkezi hocaları Esra Ünal – Semiha Beylihan ve ebru eğitimi alan öğrencilerin eserleri sanatseverlerle buluştu.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in açılışını yaptığı sergide, 28 öğrencinin el emeği göz nuru eserleri ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin birbirinden değerli ve ibretlik sözleriyle sergilendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 16:17
“Aşk Boyadı Beni Kane” Ebru sergisi sanatseverlerle buluştu
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YUNUS EMRE’NİN SÖZLERİ, EBRU’YLA BULUŞTU

Serginin açılışında yaptığı konuşmada Yunus Emre’nin sözlerinin Ebru ile buluştuğu çok güzel bir sergi olduğunu belirten Başkan Deniz Köken, konuşmasının devamında şunları söyledi: “2021 Yunus Emre Yılını, Eyüpsultan Belediyesi olarak biz programlamıştık. Yunus Emre'nin dilinden sözlerin, Ebruyla buluştuğu güzel bir çalışma olmuş. Bizden sonrakilere bırakacağımız onlarında görmesi ve daha da ileri götürebileceği eserler ve birtakım dökümanlar olması lazım. Biz bu sanatsal meseleleri laf olsun, boş zamanlarda hobi olsun diye desteklemiyoruz. Biz bir geleneği üstüne bir şeyler katarak, bizden sonrakilere devretmeye çalışıyoruz. Zal Mahmut Paşa Külliyesi’ndeki bütün odaları da geleneksel sanatlarla donatarak, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayabilecek bir merkez oluşturmaya gayret ettik. Eyüpsultan, İstanbul'un merkezidir. İnşallah daha güzel eserleri, bu tür önemli sergilerle sanatseverleri buluşturmaya devam edeceğiz. Sergide emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerine teşekkür ediyorum.”
 

YUNUS EMRE’NİN BEYİTLERİYLE ÇALIŞILMIŞ OLMASI SERGİYE AYRI BİR GÜZELLİK KATMIŞ”

Serginin açılışına onur konuğu olarak katılan geleneksel ebrunun üstadı Alparslan Babaoğlu ise Yunus Emre’nin beyitleriyle çalışılmış olmasının sergiye ayrı bir güzellik kattığını vurgulayarak “Ben benimle birlikte çalışan arkadaşlarıma hep sergi açmalarını söylüyorum. Ebru’nun doğru kullanım yerini insanlara göstermemiz, bilinçlendirmemiz gerekir. Biz göstermezsek kim gösterecek. Bu sergi benim için bu anlamda önemli bir sergi. Ebru’nun gerçek kullanım yeri levha pervazlarında ya da kitap kaplarında kullanmaktır. Bu sergi onun güzel bir örneği. Yunus Emre’nin beyitleriyle çalışılmış olması ayrı bir güzellik olmuş. Ben çok mutlu oldum sergiyi gezerken” dedi.

Açılış sonrası sergideki eserleri tek tek inceleyerek eser sahibi öğrencilerden ve eğitmenlerden bilgi alan Başkan Deniz Köken’e öğrenciler tarafından bir ebru çalışması da hediye edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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