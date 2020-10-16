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“Alibeyköy Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği” İBB Meclisi’nde Onaylandı

Saçak parseller olarak adlandırılan, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde bulunan, 6 bin 500 konutu ve yaklaşık 30 bin kişiyi ilgilendiren yılların sorunu tarihe karışıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ekim 2020 Cuma 09:22
“Alibeyköy Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği” İBB Meclisi’nde Onaylandı
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“Alibeyköy Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği” İBB Meclisi’nde onaylandı. Saçak Parsellerdeki köhne yapıların yıkılarak depreme dayanıklı, yeni, sağlam, modern binaların yapılmasının yolu açıldı.

İBB Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, plan tadilatıyla vatandaşlara kendi binalarını yenilemesine katkı vermiş olduklarını belirterek şunları söyledi: “Saçak parseller olarak adlandırılan bu bölgenin 4 mahalleyi kapsadığı ve bu plan tadilatıyla vatandaşlarımızın kendi binalarını yenilemesine katkı vermiş olduk. Ben dosyayı sıkı takip eden değerli AK Parti Grup Başkanıma, İmar Komisyonu üyelerime, İmar Komisyonu Başkanıma ve tüm meclis üyesi arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.”

Yoğun ve Titiz Çalışmalarımız Sonrası Karar İBB Meclisi’nde Onaylandı”

Meclis oturumu sonrası da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Deniz Köken, yoğun bir çalışma sonrası kararın İBB Meclisi’nde onaylandığını vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: “Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Biliyorsunuz bu bizim titizlikle çalışma yaptığımız uzun bir aşamadan geçtikten sonra Büyük Şehir Meclisimizde son raddesine gelmiş oldu. Neydi bu konu. Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimizde bulunan, 1980 civarlarında yapılan saçak parseller olarak adlandırılan yerlerimizin tamamıydı. Yaklaşık 44 tane saçak parseli ilgilendiriyor. 6 bin 500 civarında konutumuz var. Bunların tamamının deprem nedeniyle yenilenmesi lazımdı. Biliyorsunuz önümüzdeki süreçte beklenen bir İstanbul depremi var. Burada da çok iyi bir imar planlamasıyla, küçük bir tadilatla işlerimiz düzeliyordu. Biz o formülü bulduk, getirdik, arkadaşlarımız yoğun bir çalışma gösterdiler. Şimdi o vatandaşlarımız binalarını yenilerken biz de onlara bu tadilatta katkı vermiş olduk. Hayırlı olsun diyorum.”

Bu İşi Siyasi Bir Polemik Haline Getirmenin Bir Manası Yok”

Kararın İBB Meclisi’nde onanmasında AK Parti grubunun bu konuda çok yoğun çalıştığını ve İmar Komisyonu Başkanıyla bu konuyla ilgili dört beş defa, beş saati aşan toplantılar yaptıklarını ifade eden Başkan Deniz Köken “Bütün uzmanlarla tek tek görüşüldü; ikna edildi ve bu aşamaya geldi. O yüzden bu işi siyasi bir polemik haline getirmenin bir manası yok. Burası bizim şu andaki yoğun bir teknik çalışmamızın neticesinde ortaya çıkmış bir konudur. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı olsun diyorum” dedi.

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