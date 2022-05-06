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Alibeyköy - Eminönü Hattı Tamamlanıyor

İBB, Cibali – Alibeyköy arasındaki tramvay hattını Eminönü’ne uzatacak çalışma kapsamında Unkapanı’nda tünel yapımına başladı. Proje nedeniyle Eminönü-Cibali istikametinin bir bölümünde yol daraltılması uygulanacak. Eminönü Otobüs Peronları da yeni yerlerine taşınacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2022 Cuma 16:20
Alibeyköy - Eminönü Hattı Tamamlanıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk etabı Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasında 1 Ocak 2021'de açılan tramvay hattını Eminönü’ne bağlayacak çalışmasında, ikinci etap için imalatlarını tamamlıyor. T5 Eminönü- Alibeyköy hattını, Haliç kıyısı boyunca Tarihi Yarımada’ya uzatacak proje için Unkapanı’nda tramvay tüneli inşa ediliyor. Tramvay hattı imalatları kapsamında ray montajları, kazık ve betonarme imalatları ile istasyon inşaatları gerçekleştirilecek. Öte yandan Eminönü- Cibali istikametinde 1,5 yıl süresince yol daraltılması uygulanacak. Trafik akışı her iki istikametteki iki şeritten sağlanacak.

Haliç kıyısı boyunca seyahat imkanı sunulacak hattın geçtiği Eminönü Otobüs Peronları da yeni yerlerine taşınacak. İETT otobüs durakları Haliç Metro Geçiş Köprüsü yanında bulunan yeni yerleşim alanında yolcularına hizmet verecek. Aynı bölgede bulunan İSPARK otoparkı da kaldırılacak. Sistem testlerinin tamamlanmasının ardından hattın 2023 yılında yolculu işletmeye alınması planlanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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